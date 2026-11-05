Cumbre Iberoamericana: Presidente Kast aseguró que "sin seguridad no hay cambio posible"

El Presidente José Antonio Kast subrayó este jueves en Madrid que el crecimiento de un país no es posible si no se garantiza "la seguridad" y defendió el Compromiso Regional de Santiago, adoptado en Chile el pasado mayo, como instrumento para coordinar la lucha contra el crimen organizado transnacional.

"Ninguna cooperación puede ser efectiva si no enfrenta primero aquello que más condiciona nuestro futuro. Chile está trabajando para crecer y tiene una convicción clara: sin seguridad no hay cambio posible hacia ese objetivo", dijo en su intervención en la plenaria de la XXX Cumbre Iberoamericana que se celebra en Madrid.

Sobre el Compromiso Regional de Santiago, el Presidente insistió en que los países adheridos, entre los que están Argentina, Perú, Bolivia y Ecuador, se están "articulando para actuar unidos frente al crimen organizado y para generar oportunidades de desarrollo conjunto".

Además, Kast defendió su acercamiento a Venezuela destacando: "Estamos reanudando nuestras relaciones y, en los últimos meses, se han abierto puertas que estuvieron por mucho tiempo cerradas".

"Reconocemos la realidad como es, valoramos el cambio donde existe y ofrecemos nuestro acompañamiento en el proceso que están desarrollando", agregó.

En su discurso, también hizo un llamamiento al resto de líderes iberoamericanos para "pasar de las palabras a la acción".

"La cooperación internacional solo tiene sentido si es capaz de generar respuestas y soluciones concretas para las personas. Estos encuentros contribuyen a superar diferencias históricas, quebrar barreras de entendimiento y así avanzar en materias concretas que benefician a nuestros conciudadanos", declaró.

Kast intervino este jueves en la sesión plenaria de la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid. (FOTO: EFE)

En este sentido, subrayó que los puntos de encuentro entre la comunidad iberoamericana son mayores que las diferencias: "Tenemos muchos temas más en común que podemos resolver en conjunto que diferencias que nos dividan".

"Nuestro llamado es claro, concentrarnos en las prioridades que unen a los distintos pueblos, como la seguridad, el empleo y el crecimiento económico sustentable, materias donde la coordinación y la cooperación pueden avanzar", apuntó.

Antes de concluir, también defendió el Tratado de Alta Mar o Acuerdo BBNJ, que establece por primera vez un marco jurídico para proteger la biodiversidad en aguas internacionales y permite, entre otras cosas, delimitar áreas marinas protegidas.

Sobre este acuerdo pidió el apoyo de la propuesta chilena de que su sede se establezca en Valparaíso: "De lograrlo, sería el primer organismo de las Naciones Unidas de membresía universal con sede en Iberoamérica".

En el plano diplomático, Kast justificó el acercamiento con Caracas, afirmando que "en los últimos meses, se han abierto puertas que estuvieron por mucho tiempo cerradas". (FOTO: EFE)

Encuentro con Sánchez y recuerdo a los fallecidos del accidente de trenes en España

El Presidente Kast también se reunió durante la jornada con el líder del Gobierno español, Pedro Sánchez, instancia en la que también participó el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna.

Según se informó, en la reunión se abordaron temas como la relación bilateral, España como país inversor en Chile, la Cumbre Iberoamericana y el Tratado de Alta Mar o Acuerdo sobre la Biodiversidad en Altamar.

El Presidente Kast se reunió este jueves con el líder del Gobierno español, Pedro Sánchez. (FOTO: Cedida)

En tanto, muchos de los líderes iberoamericanos reunidos en la sesión plenaria de la XXX Cumbre Iberoamericana recordaron este jueves en sus intervenciones a las 69 víctimas mortales del reciente accidente ferroviario registrado en Urda (centro de España) y mandaron su apoyo y condolencias a familiares y allegados.

Kast se sumó a las condolencias "por la trágica pérdida de vidas" en el accidente, y el portugués, António José Seguro, mostró su solidaridad "con nuestros amigos de España" y con las familias de los fallecidos.

Milei equipara socialismo y fascismo en intervención en cumbre iberoamericana

Por su parte, el presidente de Argentina, Javier Milei, equiparó este jueves socialismo y fascismo durante su intervención en el plenario de la Cumbre Iberoamericana de Madrid, ante el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, con quien ha mantenido varios desencuentros.

"El socialismo es fascista en política y el fascismo es socialista en economía. Ambas doctrinas concentran en manos de una minoría el control de las decisiones individuales y hacen de la dependencia económica un instrumento de dominación política", dijo Milei.

Según el mandatario, que protagonizó un frío saludo con Sánchez a su llegada a la cumbre, fascismo y socialismo "comparten el odio por el libre mercado, adoran la intervención del Estado, nacionalizan empresas, regulan la economía, controlan los medios de comunicación y se dedican a esparcir propaganda y adoctrinamiento".

"Hay regímenes que invocan los derechos humanos mientras se encarcelan disidentes y silencian a la prensa", añadió en su intervención en el plenario de la cumbre, celebrada en la Galería de las Colecciones Reales de Madrid, en la que aseguró que las últimas elecciones en Chile, Colombia y Perú "impulsan una rebelión democrática contra el paternalismo y el abuso del poder".

Consideró, además, que "el espíritu liberal sigue vivo" y que Argentina "demuestra que ese avance es posible".