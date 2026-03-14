David Bravo: Sabíamos del problema fiscal, y es más grande de lo que se podía percibir

El economista David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, conversó con Cooperativa sobre la discrepancia entre el actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y su antecesor, Nicolás Grau, sobre las arcas fiscales.

"Los números son súper claros y muestran que efectivamente, como dijo el ministro de Hacienda, al 31 de diciembre había 'en la caja' 46 millones de dólares. Y en enero eso subió, como dice el exministro Grau; pero hay que recordar que también el gobierno (anterior) adquirió un préstamo que de alguna manera tiene como consecuencia también haber mejorado la caja", señaló Bravo.

En esa línea, señaló que "hay algo que es objetivo y lo dijo el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), ellos hablan de 'estrés fiscal'. Están hablando de estrés fiscal e hicieron ver el punto de cómo estaba afectando la caja del gobierno. Más allá de esta discrepancia, la situación es bastante clara (...) Es difícil y la caja del Estado es una de las áreas en las que esto se manifiesta claramente. Y, por lo menos en lo que escuché del discurso del ministro Quiróz, es una de las consecuencias".

"En un contexto de incertidumbre, ahora especialmente con el alza en el precio del petróleo, son los momentos donde eventualmente se puede requerir esa caja y, por lo tanto, le pone todavía más estrés a la situación. Entonces, hay que enfocarse, hay que dejar trabajar al gobierno ahora para que efectivamente pueda mostrar cuál es la estrategia para salir de acá", sostuvo.

"Sabíamos que estábamos en un problema y creo que, como se ve, el problema creo que es más grande de lo que a lo mejor se podía percibir a nivel público", planteó.

A lo anterior, se sumó el economista Héctor Osorio, de la red global PKF, aseguró que "la pasada Administración da cuenta de saldos de valores al cierre de diciembre. Bueno, entre diciembre y el cierre del periodo gubernamental, efectivamente siguieron generándose desembolsos sobre el monto proyectado; incluso hay un crédito material para Televisión Nacional que altera el cálculo preliminar de este déficit".

"Con el nivel de endeudamiento y con la política de endeudamiento más allá de lo previsto, lo que se logra es limitar la gestión del gobierno que ha asumido hace pocos días", afirmó.

40 horas y Sala Cuna Universal

Por otro lado, el economista analizó la normativa de 40 horas, que desde abril suma una nueva reducción de la jornada laboral, cuya implementación "representa un aumento en costos laborales de 12,5%. Y en lo que tenemos ahora, cierto, pasar de 44 a 42 horas, es un aumento de ese total de 4,8%".

"Un aumento importante de costos como el que viene tiene que tratar de darse la mayor flexibilidad posible para que las empresas de distintos tamaños puedan adecuarse. Yo creo que ese es más o menos los espacios que se están buscando (el gobierno). Por supuesto, hay recién un nuevo director del Trabajo y ese es el tipo de cosas que creo yo que están detrás (...) El principal foco tiene que estar en las empresas más pequeñas, que son realmente las que tienen menor margen de acción. Sin embargo, también esto afecta a las empresas grandes", planteó.

"El espíritu debiera ser que nos tenemos que encaminar hacia las 40 horas, pero del modo que sea lo más (cómodo) posible para las empresas el adecuarse, el ajustar sus turnos, ajustar su distribución de jornada", aseveró.

En una línea similar, abordó el proyecto de Sala Cuna Universal, donde Bravo afirmó que "la ley tiene que ser muy clara, a mi juicio, de que lo que necesitamos es eliminar la obligación 203 del Código del Trabajo (la empresa debe proveer sala cuna si es que tiene 20 o más mujeres) y al mismo tiempo generar un derecho para los hijos de trabajadores para poder tener sala cuna".

"Esta es una norma nueva, por eso hay que ser bien cuidadoso con eso. Entiendo que las conversaciones técnicas, por lo que ha trascendido, iban bastante bien avanzadas, pero efectivamente hay un tema con el financiamiento. O sea, el costo fiscal, cuál es y si es conveniente o no hacerlo por la vía de la cotización. Y también está el financiamiento vía el Seguro de Cesantía; este también es un mecanismo que hay que cuidar", señaló.

"Hay varias cosas que discutir, que no creo que se hayan discutido con la rigurosidad que se requiere todavía (...) Sala Cuna es una medida pro-empleo. En esencia es una medida pro-empleo, es importante, hay harto consenso sobre eso. Hay que ver cómo eso se adecúa ahora con la situación fiscal que tenemos y con los cálculos que vayan a hacer las nuevas autoridades", declaró.