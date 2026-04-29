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Atlético de Madrid y Arsenal firmaron igualdad en semis de la Champions

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Ni siquiera un penalt en contra y el 0-1 al borde del descanso pudo con Atlético de Madrid bajo el influjo del Metropolitano, capaz no sólo de nivelar el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones, a través de otra pena máxima transformada por Julián Alvarez, sino de poner en jaque a Arsenal.

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