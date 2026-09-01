Ministro Barros: Milei tiene lista para firma la derogación de polémico decreto sobre el Estrecho

El ministro de Defensa, Fernando Barros, reveló esta jornada que el texto para derogar el polémico decreto argentino que define al Estrecho de Magallanes y al Mar de Drake como "espacios compartidos" está listo para ser firmado por el mandatario trasandino, Javier Milei.

En entrevista con Radio Duna, el secretario de Estado señaló que, en la llamada que sostuvo una llamada con su homólogo argentino, Carlos Alberto Preste, se le confirmó la información.

"El ministro de Defensa argentino, un caballero y con quien he hablado tres o cuatro veces de esta situación, llamó por teléfono después de este último incidente y me dijo lo que se comunicó en su momento (por la cancillería argentina), que no hay discusión (sobre el tema)", enfatizó Barros.

"(En la llamada) se reconoció que era una confusión. El decreto establecía una especie de soberanía compartida en el Estrecho, (pero) es un tema que ha tenido progreso; de un compromiso, hemos pasado a un texto que se nos dice que está para la firma del presidente Milei", agregó al citado medio.

"La información que tengo de ellos es que, desde su punto de vista, (zanjar el tema) está para la firma del mandatario. Yo creo que, a esta altura, no hay discusión: cuando el ministro de Defensa y el comandante en jefe de la Armanda dicen que el Estrecho es chileno, se acabó la discusión", aseveró el ministro de Defensa.

Barros reveló esta información ad portas de viajar a la Región de Magallanes con el Presidente Kast y el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, para supervisar ejercicios militares en la zona y desplegar la agenda regional.

Alcalde de Punta Arenas: No hay que ser tan timoratos en los gestos diplomáticos

El alcalde de Punta Arenas -comuna en la que aterrizará el equipo presidencial-, Claudio Radonich, observa "timidez" en la Cancillería chilena ante el tema.

"El Estrecho de Magallanes tiene un rol para el mundo mucho más potente que hace 10 años atrás. Panamá (en su canal) tiene problemas con el agua y este canal interoceánico (en la zona austral de nuestro país) sigue siendo uno que no se cierra y no tiene por qué cerrarse", sostuvo.

"Está íntegramente (administrado) por Chile, tanto en la vía marítima como en ambas costas (del Pacífico y del Atlántico). Por eso es importante que venga (el Presidente) y que en los gestos diplomáticos no sean tan timoratos, como hasta hace poco era la Cancillería", agregó.

El polémico decreto 457/2021 que establece la Directiva de Política de Defensa Nacional argentina fue firmado por el expresidente Alberto Fernández el 14 de julio de 2021. En su anexo, de unas 40 carillas, define el Estrecho de Magallanes y el Mar de Drake como espacios donde resulta fundamental fortalecer la "exploración, estudio y control conjunto" del lugar.