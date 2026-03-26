"Estado en quiebra": Kast lamentó que "algunos quieran concentrarse en conceptos"

El Presidente José Antonio Kast abordó la controversia comunicacional de su Gobierno -que afirmó que el Estado de Chile se encontraba "en la quiebra", aunque después reculó- y criticó que "algunos quisieron concentrarse en conceptos".

La polémica surgió cuando en la cuenta oficial de Instagram del Gobierno de Chile se publicó una gráfica que explicaba que no se puede contener el alza del precio los combustibles con el Mepco porque recibió el "Estado en la quiebra" y con "una caja completamente vacía".

Dichas frases fueron criticadas transversalmente por el mundo político, que acusó falta a la verdad y/o irresponsabilidad de parte del Ejecutivo, pues -señaló- constituyen un eventual perjuicio a la imagen país ante el mercado extranjero.

Posteriormente, el propio ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se distanció del posteo, la Contraloría ofició a la Segegob por la situación y la gráfica fue borrada de las redes.

En este contexto, el Mandatario reflexionó esta jornada y fustigó que "en el día de ayer (miércoles, algunos) quisieran concentrarse en algunos conceptos. Yo les pediría que nos concentremos en lo importante, en los hechos que nos sacan adelante de las dificultades".

"Podemos tener grandes debates sobre un concepto, pero eso no va a solucionar el problema de los chilenos. Concentrémonos en esto, busquemos soluciones; cooperemos con las autoridades dando soluciones reales que permitan a Chile salir adelante sin seguir endeudándose", emplazó Kast.