¿Quiénes componen la familia del Presidente José Antonio Kast?

El Presidente de la República, José Antonio Kast, tiene una numerosa familia que lo ha acompañado durante su trayectoria política. Nacido el 18 de enero de 1966, es el menor de nueve hermanos y también decidió formar una numerosa familia: es padre de nueve hijos.

Tras egresar del colegio estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde conoció a su esposa, María Pía Adriasola. Se casaron en 1991 y desde entonces han construido una familia con nueve hijos, mientras ella ha mantenido un perfil más bien reservado en la vida pública.

El mayor es José Antonio Kast Adriasola, quien este miércoles asumió como diputado por Santiago. Le siguen María Josefina, psicóloga que participó en diversas actividades de campaña; María Pía; y Nicolás, ingeniero comercial.

Luego está Matías, psicólogo de profesión que también ha mostrado en redes sociales su faceta como DJ. Entre los hijos que aún cursan estudios superiores se encuentran Agustín, estudiante de Ingeniería Mecánica en la Universidad Católica, y Trinidad, quien estudia Medicina en la Universidad de los Andes (Chile) y comparte contenido relacionado con la religión en sus redes sociales.

Los menores son Isabel y Benjamín, quienes recientemente egresaron del colegio y mantienen una vida más alejada del foco público.

El vínculo con Felipe Kast

En su familia extendida también aparece el senador Felipe Kast, hijo del fallecido economista y exministro Miguel Kast, hermano mayor del Mandatario.

Felipe Kast fue ministro de Planificación durante el primer gobierno de Sebastián Piñera y también ha sido conocido en la esfera pública, y no política, por su relación pasada con la animadora Pamela Díaz.