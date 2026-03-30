Gobierno pidió la renuncia al director del Sernac, Andrés Herrera

El Ministerio de Economía solicitó la renuncia del director nacional del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Andrés Herrera Troncoso, quien se desempeñaba en el cargo desde octubre de 2022.

A través de un comunicado, la cartera explicó que "esta medida responde a la evaluación de su gestión y a la necesidad de fortalecer este servicio clave", en referencia a la salida del ahora exdirector.

En paralelo, se informó que la subdirectora de Fiscalización, Carolina González Venegas, asumirá como directora nacional subrogante mientras se desarrolla el proceso de selección del nuevo titular mediante el sistema de Alta Dirección Pública, a cargo del Servicio Civil.

El ministro de Economía, Daniel Mas, definió los lineamientos para la próxima etapa del servicio, con foco en su funcionamiento y cercanía con la ciudadanía. En ese sentido, sostuvo que el objetivo es que "el Sernac sea un servicio cercano, ágil y que funcione bien para las personas, siendo la primera cara de un sistema que facilite la relación entre consumidores y empresas".

Asimismo, busca fortalecer la capacidad del organismo para "resolver problemas de la ciudadanía de manera oportuna y velar por el cumplimiento de la ley", añadió.