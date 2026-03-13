¿Indultos para uniformados del 18-O? "Defendieron a la ciudadanía y evitaron males mayores", dice García Ruminot

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot (RN), respaldó el anuncio del Presidente José Antonio Kast sobre evaluar indultos para uniformados condenados durante el estallido social de 2019 y señaló que la medida responde al rol que cumplieron las Fuerzas Armadas para "evitar males mayores".

En conversación con El Diario de Cooperativa, el expresidente del Senado sostuvo que el Mandatario "siempre ha tenido la inquietud (sobre el tema) y hemos considerado que hay personas que están condenadas por situaciones en que salieron a defender a la ciudadanía, evitar males mayores y proteger a la población".

"Poco a poco la gente ha ido comprendiendo que lo que tuvimos en el estallido social le hizo mucho daño al país. Había que tomar medidas de fuerza: sacar a la calle a los militares, los carabineros y la PDI", enfatizó.

No obstante, Ruminot aclaró que el Presidente Kast "va a analizar caso a caso (los eventuales indultos), tengo plena fe de que así va a ser y que se va a considerar todas esas situaciones. Un Presidente, cuando indulta, tiene que tener a la vista todos todos los antecedentes, así que es una materia exclusiva del Presidente de la República y tenemos que esperar finalmente lo que él resuelva".

"Lo que vivimos, y la ola de violencia que tuvimos, no queremos que se repita nunca más: tampoco podemos enviar a nuestras FF.AA., Carabineros y la PDI a proteger a la población sin los resguardos jurídicos necesarios para que puedan cumplir su papel íntegramente", puntualizó.

Sala Cuna Universal: "Perfectamente posible"

El histórico senador RN, recién instalado en La Moneda, también fue consultado sobre la tramitación del proyecto de Sala Cuna Universal y aseguró que ve "perfectamente posible" que sea despachado del Congreso en 90 días, como pedía la nueva presidenta del Senado, su correligionaria Paulina Núñez.

"Es un proyecto que está en el programa del Presidente José Antonio Kast y que nos interesa mucho. Queremos derogar la norma del Código del Trabajo que limita el derecho a sala cuna a empresas con más de 20 mujeres, que es muy antigua", explicó el ministro.

Sin embargo, el secretario de Estado puso una cuota de cautela respecto al financiamiento: "El interés primordial es que salga financiado. Estamos con una serie de leyes desfinanciadas de la administración anterior y no queremos repetir eso. Si aclaramos el tema financiero, debiera ver la luz pronto", aseguró.

La "prueba de fuego" de Ruminot

Al abordar los desafíos de su gestión, Ruminot confesó que su "prueba de fuego" será conseguir "un acuerdo sólido y amplio" en el Congreso en torno a las medidas procrecimiento -incluidas reformas estructurales- que presentará en los próximos días su par de Hacienda, Jorge Quiroz.

"Sin duda que el paquete económico que va a anunciar el ministro Quiroz va a ser muy significativo, porque lo que él busca es algo que nos permita tener una tasa de crecimiento mucho más alta. Eso no se hace con medidas parche, se hace con medidas que van al fondo", aseguró.

"Vamos a tener que convencer a los parlamentarios en la Cámara y en el Senado, y esa va a ser la gran prueba de fuego", sentenció el ministro.