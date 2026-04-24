En medio de críticas a su gestión en seguridad por los casos de secuestro reportados esta semana, el Presidente José Antonio Kast esquivó preguntas sobre el tema durante un caótico punto de prensa afuera de La Moneda este viernes.

Sin embargo, se refirió brevemente al asunto más tarde, previo a una actividad en la Contraloría: "Vamos a abordar el tema de la seguridad con toda la fuerza que ustedes saben que estamos dispuestos a utilizar", aseguró el Mandatario.

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