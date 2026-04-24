Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago17.3°
Humedad44%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Kast esquiva preguntas sobre inseguridad, pero dice que la enfrentará "con toda la fuerza"

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: ATON
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

En medio de críticas a su gestión en seguridad por los casos de secuestro reportados esta semana, el Presidente José Antonio Kast esquivó preguntas sobre el tema durante un caótico punto de prensa afuera de La Moneda este viernes.

Sin embargo, se refirió brevemente al asunto más tarde, previo a una actividad en la Contraloría: "Vamos a abordar el tema de la seguridad con toda la fuerza que ustedes saben que estamos dispuestos a utilizar", aseguró el Mandatario.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados