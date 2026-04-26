Kast conmemora a carabineros asesinados en Arauco y afirma: "Se ha hecho justicia"

El Presidente José Antonio Kast participó este domingo en una ceremonia ecuménica religiosa en conmemoración del asesinato a tres mártires de Carabineros, una emboscada que terminó con la vida de Carlos Cisterna, Sergio Arévalo y Misael Vidal en la Provincia de Arauco, Región del Biobío.

El Mandatario acompaño a las familias en el segundo aniversario del hecho. En honor a los mártires, se les confirió sus nombres a tres vehículos blindados que está disponible para el uso de la institución, además, se le entregó una réplica a escala a cada una de las familias.

"Hoy día podemos decir que se ha hecho justicia. Eso no devuelve a sus hijos, a sus maridos, a sus compañeros, pero sí hay que dar una señal clara a la nación de que estos crímenes horrendos no quedan impunes. Carlos, Misael, Sergio, nuestra memoria los mantendrán vivos", dijo el Presidente de la República.

En esa línea, agregó: "Y los mantendrá vivos para que la justicia siempre le gane a la delincuencia, para que la unidad le gane a la división y así, la voluntad de aquellos que queremos a Chile le gane siempre al odio que se ve reflejado en las personas que atentaron y asesinaron a nuestros carabineros".

La ceremonia también se enmarca en la condena recibida por el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete de presidio perpetuo calificado a Felipe, Tomás y Jefferson Antihuén Santi, los tres hermanos responsables del delito ocurrido en abril de 2024 en la comuna de Cañete.

No obstante, la defensa de los hermanos pidió la nulidad del juicio que se encuentra a lo que dictamine la Corte Suprema.

El fiscal de la Región de La Araucanía, Roberto Garrido, explicó que la defensa estimó que "durante el procedimiento, y específicamente en el razonamiento de la sentencia condenatoria que se les impuso, ha habido infracción a algunas reglas procesales o reglas de valoración de prueba".

"Estamos en la etapa de analizar cuáles son estos argumentos y esperando también la resolución de la Corte Suprema respecto de la admisibilidad de los recursos para posteriormente, si es que pasan esa etapa, conocer la fecha en la que deberían ser los alegatos respecto de los recursos deducidos", sostuvo.

Por su parte, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, señaló que "nosotros respecto a ese tema sufrimos, lloramos bastante como muchas personas. Dispusimos nuestras mejores capacidades, voluntades, a nuestros mejores especialistas. Nuestras unidades de élite estuvieron a cargo de esta indagatoria".

"Entregamos todos los medios probatorios, todos los recursos, y obviamente pasa eso al ámbito jurisdiccional y la justicia es la que tiene que manifestarse respecto de eso. Y ahí, por el momento, no me pronuncio", afirmó.

Tras la ceremonia, el Mandatario sostuvo un encuentro en privado con autoridades de Carabineros, el fiscal nacional Ángel Valencia y el director de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna.

Asimismo, se esperan anuncios para el aniversario número 99 de Carabineros – a celebrarse este lunes- que vayan en la línea de mejorar las condiciones laborales de los policías y ampliar la dotación actual.