Críticas a dictámenes de la DT marcan entrada en vigencia de jornada laboral de 42 horas

Esta jornada entró en vigencia la segunda fase de aplicación de la Ley 40 Horas, en la que se rebaja la duración de la jornada laboral de 44 a 42 horas semanales; oportunidad en la que la oposición volvió a cuestionar los dictámenes de la DT -que norman la reducción- por ir "contra el espíritu" de la normativa.

Los mentados dictámenes son dos: el primero fija reglas supletorias en caso de que no exista acuerdo entre empleador y trabajador para adecuar la nueva duración del horario de trabajo.

El segundo dictamen, en tanto, aborda el artículo 22 inciso segundo del Código del Trabajo, que permite excluir del límite de jornada a trabajadores que, por la naturaleza de sus funciones, no están sujetos a fiscalización superior inmediata.

En este contexto, la senadora PC y una de las impulsoras de la ley, Karol Cariola, manifestó: "Han intentado manipular la implementación de la ley de distintas maneras, pero ésta es explícita en establecer que debe haber acuerdo entre el trabajador y el empleador" para reducir el horario.

En esa línea, "los nuevos criterios de la Dirección del Trabajo atentan contra el espíritu de la ley. Los dictámenes con los cuales hoy día están relativizando el acuerdo entre el empleador y el trabajador, le permiten al empleador tomar decisiones sobre la implementación de la ley sin el acuerdo del trabajador, argumentando tan solo que lo intentó. Eso no es lo que la ley establece", acusó.

"Además, estos nuevos dictámenes flexibilizan las excepciones, lo cual puede dejar fuera de la reducción de la jornada laboral a muchos trabajadores y trabajadoras", alertó la parlamentaria.

Ossandón (RN): El Gobierno está implementando conforme con lo acordado

Desde la otra vereda, la diputada oficialista e integrante de la Comisión de Trabajo, Ximena Ossandón (RN), afirmó que "el Gobierno está implementando el proyecto conforme a lo acordado" y subrayó que su aplicación debe resguardar el empleo.

"El Gobierno está implementando el proyecto de acuerdo a lo acordado y, justamente, esta aplicación conlleva una serie de acuerdos que normalmente se dan entre los empleadores y los empleados o los sindicatos, y es por eso que se han redactado unos dictámenes, sobre todo para aquellos servicios donde no hay jornada definida como el turismo, entre otros", explicó.

"Pero, en definitiva, la aplicación de la ley siempre tiene que proteger el empleo y esto se va a conseguir con normas de flexibilidad, para así no afectar la continuidad del mismo", sostuvo la diputada.

DT: "Hemos entregado normas claras"

Por parte de la propia Dirección del Trabajo (DT), su director, David Oddó, explicó que "el mecanismo principal al cual nos invita la ley es que lleguemos a un acuerdo entre trabajadores y empleadores para la aplicación de esta rebaja dentro de la jornada de trabajo".

"En caso de que no logremos ese acuerdo, la ley, y también nosotros como DT, hemos entregado normas claras para dar certeza sobre cómo aplicar esta rebaja dentro de una jornada laboral distribuida en cinco días en la semana, aplicando una hora en dos días; y, en jornada de trabajo de seis días, aplicando 50 minutos en un día, 50 minutos en otro y el saldo de 20 minutos en un tercer día", indicó.