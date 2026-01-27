Kast defiende contacto con Steinert: "Fue en el tiempo oportuno"

El Presidente electo, José Antonio Kast, desdramatizó este martes desde República Dominicana la polémica generada por las conversaciones que, previo a su nominación como titular de Seguridad Pública, tuvo su equipo con la exfiscal Trinidad Steinert.

La futura ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, sostuvo en entrevista con La Tercera que la designación de la otrora persecutora no fue una "improvisación" y hubo una conversación que "ya llevaba un buen tiempo". Las declaraciones generaron una ola de críticas respecto a "conversaciones políticas" con fiscales en curso.

Ante esta polémica, Kast aseveró que se trata de una "discusión bastante artificial" y sostuvo que "nosotros optamos por plantearle en tiempo oportuno y forma a Trinidad Steinert la posibilidad de acompañarnos. Y eso no ha infringido ninguna norma y fue en el tiempo oportuno, muy previo a la decisión que ella tomó de dejar la institución".

"Nosotros siempre hemos buscado un perfil de persona, y dentro de él puede haber alguien que tenga más aptitudes en terreno, como podría ser alguien que haya ejercido el cargo de alcalde, alguien que tenga mando, que viniera de las Fuerzas Armadas o las policías, o que conociera desde el interior lo que es el combate al crimen organizado, como puede ser un fiscal", explicó.

En ese sentido, el Presidente electo enfatizó que "no es como se trata de desprender de esa entrevista, que haya sido con mucha anticipación, porque -insisto- nosotros lo que definimos es un perfil. Y frente a una situación concreta de enfrentar al crimen organizado, creo que elegimos a la mejor persona".

"No veo ni un sentido en este debate que se abre sobre cómo se le contacta, cuándo se le contacta. Esto fue en los días previos, muy previos a la designación de ella como ministra", afirmó.

Asimismo, respaldó a Sedini: "Ella es una gran vocera y va a seguir siendo una vocera relevante de mi gobierno. Vamos a jurar todos, yo como presidente y ella como ministra el 11 de marzo y tengo la convicción de que lo hace muy bien. Creo que de una entrevista en un medio escrito se ha generado una discusión que no corresponde".

Parlamentarios destacan encuentro con Lula

El Presidente electo viajará este martes a Panamá para participar de una cumbre económica, donde sostendrá una reunión bilateral con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Al respecto, Kast enfatizó el pragmatismo de su gestión internacional: "Podemos tener diferencias políticas, pero eso no tiene por qué perjudicar las inversiones y el desarrollo económico de ningún país", indicó antes de embarcar desde República Dominicana.

Desde el Congreso, el diputado Stephan Schubert (Partido Republicano) destacó el encuentro entre ambos mandatarios y señaló "es relevante, además siendo de colores políticos distintos, que puedan desde ya comenzar a relacionarse, a tener conversaciones respecto a cómo vamos a trabajar de forma colaborativa, porque necesitamos todos los países del Cono Sur trabajar en conjunto para desbaratar el crimen organizado".

Desde el oficialismo, el senador Juan Ignacio Latorre (Frente Amplio) subrayó: "Son importantes estos acercamientos previos y que lo haga con un presidente que lidera el progresismo en América Latina es importante".

"Ahora, siempre hemos dicho que el Presidente de la República es quien lidera las relaciones internacionales y habrá que ver si a partir del 11 de marzo va a mantener una política de Estado de diversidad en sus relaciones internacionales o va a privilegiar un bloque de presidentes alineados con la doctrina Trump y con la derecha más radical", complementó el legislador.

Igualmente, se evalúa retomar el viernes su viaje a El Salvador, para reunirse con el presidente Nayib Bukele, que tuvo que ser cancelado por condiciones climáticas adversas.