Kast explica el recorte del 3%: "En casi todos los ministerios se va a hacer efectivo"

El Presidente José Antonio Kast confirmó que el recorte del 3% en el gasto fiscal se aplicará en casi todos los ministerios, aunque precisó que cada cartera está diseñando su propio plan de ajuste antes de definir dónde se hace efectivo y dónde no.

En entrevista con la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), Kast explicó que el Ministerio de Seguridad también realizó el ejercicio de ajuste, pese a que finalmente quedó eximido del recorte.

"No es malo que uno le plantee también al ministerio que efectivamente requiere no solamente mantener, sino aumentar, hacer el ejercicio", señaló.

El Mandatario explicó que el objetivo fue evaluar qué pasaría ante un eventual empeoramiento de la situación. "¿En qué lugar nosotros podemos recuperar recursos para ir a lo social sin perjudicar el tema de la seguridad?", planteó.

Consultado sobre si otros ministerios podrían también quedar fuera del recorte, Kast fue categórico: "En principio, todos los ministerios están en el ejercicio". El lunes se entregó una primera aproximación y el Gobierno definirá caso a caso dónde se concreta la reducción.

"Nosotros estamos actuando con seriedad y responsabilidad. Tenemos que ponernos en la peor situación que pueda afectar a nuestra nación", afirmó.

El Presidente enmarcó el ajuste en el contexto internacional. "Nos hemos enfrentado a una crisis que no buscamos, que es la guerra, que nos llevó a empeorar la situación que tenemos hoy día de estrechez fiscal", sostuvo, agregando que la responsabilidad del Gobierno es "hacer todo lo posible para no perjudicar el día a día de los chilenos".