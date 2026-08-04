Estudiantes secundarios marcharon por la Alameda
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Estudiantes secundarios se manifestaron durante la mañana de este martes en diversos puntos de Santiago para dar a conocer su rechazo a algunas medidas impulsadas por el gobierno de José Antonio Kast.
La manifestación no tuvo incidentes mayores y no se reportaron detenidos.
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