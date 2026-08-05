Por delitos contemplados en la ley Cholito, la justicia condenó a 60 días de pena remitida, el pago de una multa e inhabilidad perpetua absoluta para la tenencia de cualquier tipo de animales a Tomás San Francisco, de 21 años, por agredir brutalmente a un gato en la vía pública.

El 8° Juzgado de Garantía de Santiago dictó la pena en un caso que tuvo a la Municipalidad de Providencia como querellante, tras los hechos registrados el 21 de junio de 2025: "Mantenía un gato en un bolso, el cual, sin mediar motivo ni causa justificada, lo saca y golpea reiteradamente con golpes de puño en diversas partes de su cuerpo, para posteriormente azotarlo contra el piso y golpearlo con su rodilla", reseña el fallo.

Debido a los golpes, el felino sufrió una luxofractura de columna y cifosis, debiendo someterse a casi un año de un complejo tratamiento veterinario antes de ser dado de alta en abril de 2026 y ser entregado a una nueva familia, que hoy cuida a "Tyson".

Se trata del primer fallo donde una municipalidad, en su rol de tutora del espacio público, logra acreditar judicialmente un delito de esta índole, gracias al monitoreo de las cámaras de seguridad y la intervención de sus equipos de seguridad.

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