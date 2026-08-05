"Aura": Colo Colo se rindió ante Vozinha con encendida bienvenida junto a los trofeos del club
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Con presentaciones musicales, los trofeos históricos del club en la cancha, espectáculos de luces y hasta un paracaidista, Colo Colo y sus hinchas le dieron una apoteósica bienvenida al arquero caboverdiano Vozinha como su nuevo refuerzo tras ser figura en el Mundial 2026.
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