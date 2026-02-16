Presión para Kast: dos de cada tres chilenos esperan ver "cambios positivos" antes de 2027

A tres semanas de que José Antonio Kast asuma la Presidencia de la República, la última encuesta Plaza Pública Cadem, divulgada el domingo, reveló que un 56% de los encuestados cree que a Chile le irá "bien o muy bien" bajo la Administración entrante, mientras que un 26% proyecta un desempeño "regular" y un 16% estima que el país enfrentará un escenario "mal o muy mal" a partir del 11 de marzo.

Fuente: Cadem

Respecto a los sentimientos que genera el nuevo Gobierno, el optimismo (20%) y la esperanza (14%) lideran las percepciones positivas, sumando un bloque importante de confianza. Sin embargo, persisten matices de inquietud, con un 17% que manifiesta "preocupación" y un 13% que siente "incertidumbre".

La polarización política se hace evidente en este punto: mientras un92% de la derecha experimenta sensaciones positivas, un 78% de quienes se identifican con la izquierda reporta sentimientos negativos frente al arribo de Kast a La Moneda.

Fuente: Cadem

Prioridades

En cuanto a las prioridades programáticas, la seguridad se consolida como la demanda ciudadana número uno, pues un 57% de los consultados considera que las nuevas autoridades deben dedicar su mayor esfuerzo a combatir la delincuencia y el orden público.

El segundo foco de atención es la economía, con un 35% que prioriza el control de la inflación, el crecimiento y el empleo.

Otras áreas como la corrupción (20%) y la inmigración (19%) también figuran entre las urgencias, superando con creces a temas como la reforma tributaria (1%) o el conflicto en La Araucanía (1%).

Fuente: Cadem

Plazos para ver resultados

Sobre los plazos para ver resultados, un 66% de la ciudadanía espera una gestión ágil: un 35% cree que los cambios positivos deberían notarse dentro de los primeros seis meses de mandato, mientras un 31% prevé verlos a fines de este mismo año.

En contraste, un 14% de los encuestados se muestra escéptico y declara no esperar cambios positivos en ningún momento del período presidencial que termina en 2029.

Fuente: Cadem

Aprobación de Boric

La encuesta Plaza Pública Cadem también abordó la evaluación hacia la gestión del Presidente saliente, Gabriel Boric, revelando que la desaprobación subió un punto porcentuales en relación al estudio anterior y llegó al 59%.

En tanto, el respaldo al Mandatario cayó tres puntos comparado con la semana anterior y quedó en 33%.

Fuente: Cadem

Ayuda humanitaria a Cuba

En paralelo, el sondeo analizó el impacto de la decisión del Ejecutivo de enviar ayuda humanitaria a Cuba, en medio de la aguda crisis que está atravesando la isla tras el anuncio de sanciones de Estados Unidos a los países que suministren petróleo.

Aunque un 54% de la población está al tanto de que el Gobierno saliente anunció esta medida, un 52% se manifiesta en desacuerdo frente a un 42% que la respalda.

La brecha ideológica es total en esta materia: el rechazo sube al 84% entre los identificados con la derecha, mientras que el apoyo llega al 88% en los sectores de izquierda.