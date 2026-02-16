Síguenos:
Tópicos: País | Presidente Kast

Presión para Kast: dos de cada tres chilenos esperan ver "cambios positivos" antes de 2027

Autor: Redacción Cooperativa

Según Cadem, un 56% cree que al país le irá "bien o muy bien" bajo la nueva Administración, frente a un 16% que proyecta un escenario negativo.

En su recta final, el saliente Presidente Boric cae al 33% de aprobación, mientras que su decisión de enviar ayuda a Cuba es rechazada por un 52%.

A tres semanas de que José Antonio Kast asuma la Presidencia de la República, la última encuesta Plaza Pública Cadem, divulgada el domingo, reveló que un 56% de los encuestados cree que a Chile le irá "bien o muy bien" bajo la Administración entrante, mientras que un 26% proyecta un desempeño "regular" y un 16% estima que el país enfrentará un escenario "mal o muy mal" a partir del 11 de marzo.

Imagen foto_00000002
Fuente: Cadem

Respecto a los sentimientos que genera el nuevo Gobierno, el optimismo (20%) y la esperanza (14%) lideran las percepciones positivas, sumando un bloque importante de confianza. Sin embargo, persisten matices de inquietud, con un 17% que manifiesta "preocupación" y un 13% que siente "incertidumbre".

La polarización política se hace evidente en este punto: mientras un92% de la derecha experimenta sensaciones positivas, un 78% de quienes se identifican con la izquierda reporta sentimientos negativos frente al arribo de Kast a La Moneda.

Imagen foto_00000001
Fuente: Cadem

Prioridades

En cuanto a las prioridades programáticas, la seguridad se consolida como la demanda ciudadana número uno, pues un 57% de los consultados considera que las nuevas autoridades deben dedicar su mayor esfuerzo a combatir la delincuencia y el orden público.

El segundo foco de atención es la economía, con un 35% que prioriza el control de la inflación, el crecimiento y el empleo.

Otras áreas como la corrupción (20%) y la inmigración (19%) también figuran entre las urgencias, superando con creces a temas como la reforma tributaria (1%) o el conflicto en La Araucanía (1%).

Imagen foto_00000003
Fuente: Cadem

Plazos para ver resultados

Sobre los plazos para ver resultados, un 66% de la ciudadanía espera una gestión ágil: un 35% cree que los cambios positivos deberían notarse dentro de los primeros seis meses de mandato, mientras un 31% prevé verlos a fines de este mismo año.

En contraste, un 14% de los encuestados se muestra escéptico y declara no esperar cambios positivos en ningún momento del período presidencial que termina en 2029.

Imagen foto_00000004
Fuente: Cadem

Aprobación de Boric

La encuesta Plaza Pública Cadem también abordó la evaluación hacia la gestión del Presidente saliente, Gabriel Boric, revelando que la desaprobación subió un punto porcentuales en relación al estudio anterior y llegó al 59%.

En tanto, el respaldo al Mandatario cayó tres puntos comparado con la semana anterior y quedó en 33%.

 

Imagen foto_00000005
Imagen foto_00000006
Fuente: Cadem

Ayuda humanitaria a Cuba

En paralelo, el sondeo analizó el impacto de la decisión del Ejecutivo de enviar ayuda humanitaria a Cuba, en medio de la aguda crisis que está atravesando la isla tras el anuncio de sanciones de Estados Unidos a los países que suministren petróleo.

Aunque un 54% de la población está al tanto de que el Gobierno saliente anunció esta medida, un 52% se manifiesta en desacuerdo frente a un 42% que la respalda.

La brecha ideológica es total en esta materia: el rechazo sube al 84% entre los identificados con la derecha, mientras que el apoyo llega al 88% en los sectores de izquierda.

 

Imagen foto_00000007
Imagen foto_00000008
Fuente: Cadem

 

 

