Kast se jactó de haber "sorprendido" con capitalización de Codelco, "incluso a manifestantes"

El Presidente José Antonio Kast se jactó de haber "sorprendido" al mundo minero al capitalizar el 100% de las utilidades de Codelco, cuya deuda está en el ojo de la discusión pública por encontrarse cerca de los 26 mil millones de dólares.

Durante su discurso en la Cumbre de la Minería 2026 -realizado esta mañana por la Sociedad Nacional de Minería (Sonami)-, el Mandatario sostuvo que su Gobierno entregará "confianza" a los inversores con proyectos seguros, bajo "reglas claras, certeza y sostenibilidad" entre el desarrollo de las iniciativas mineras y el cuidado del medioambiente.

Sin embargo, también aprovechó de destacar el anuncio de capitalización de la empresa estatal: "¿Alguien habría esperado que nosotros, el día de San Lorenzo, dijéramos que se iba a capitalizar el 100% de las utilidades de Codelco?... Los sorprendimos, incluso a quienes estaban manifestándose delante de las oficinas centrales de Codelco, (que exclamaban) 'no a la privatización de Codelco'".

Por parte de este Gobierno, "(Codelco fue) capitalizado al 100%. Ahí está: hechos y no palabras. Para nosotros, Codelco sí es una empresa importante, pero hay que ordenar la casa, como en todas partes", defendió Kast.

Biministro Mas: "Nos comprometimos a dar más dinamismo para volver a ser una potencia minera"

El biministro de Minería y Economía, Daniel Mas, abordó los objetivos de la agenda del Gobierno en la materia, que incluyen acelerar la inversión, recuperar la exploración y aumentar la producción minera.

Posteriormente, tras la actividad, indicó: "Hemos trabajado en distintos ámbitos de dar certeza a través de la Ley de Reconstrucción. Bajamos impuestos y dimos invariabilidad, que es algo que nos pedían las grandes mineras".

En tanto, "para los pequeños mineros ya hemos avanzado bastante en el primer trámite de amparo minero. Hemos modificado dos reglamentos que van a agilizar la inversión en la pequeña y mediana minería", añadió.

"Vamos avanzando. No es el fin, pero lo que nos hemos comprometido con los mineros es darle más dinamismo (al sector) para que Chile vuelva a ser una potencia minera", cerró el biministro Mas.

Sonami llamó a no confundir el "buen precio" del cobre con "una buena política"

Por su parte, el presidente de la Sonami, Jorge Riesco, centró su intervención en tres conceptos: confianza, certeza y continuidad. Además, planteó que cuando un proyecto minero se retrasa en Chile, se posterga empleo, tributación y, con ello, la infraestructura nacional y regional y la capacidad del Estado de financiar políticas públicas.

"(Gracias al actual valor elevado del cobre), nunca ganamos tanto produciendo tan poco. Y esa paradoja, lejos de tranquilizarnos, debería preocuparnos, porque estos resultados pueden hacernos creer que estamos mejor de lo que realmente estamos. Hoy, el mayor riesgo es que los altos precios nos hagan perder de vista lo que necesitamos", dijo.

"Por ello, no debemos confundir un buen precio con una buena política. El precio es una ventana, y las ventanas a veces se cierran. Lo que decidamos hacer en los próximos años va a determinar si esta fue la década en que Chile aprovechó la oportunidad o la década que Chile indolentemente miró pasar", indicó.

Al cierre de esta nota, el precio del mineral marcó 6,57 dólares la libra en la Bolsa de Metales de Londres.