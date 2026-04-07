Presidente Kast se someterá a test de drogas
Acudirá este miércoles a un laboratorio para realizarse un examen de pelo.
La medida responde a la ley que obliga a altas autoridades a transparentar el no consumo de sustancias ilícitas.
Este miércoles, a las 10:00 horas, el Presidente José Antonio Kast acudirá a un laboratorio para someterse a un test de drogas, siendo el primer examen de este tipo que realiza desde su llegada a La Moneda.
La acción del Mandatario responde a lo estipulado en la Ley N° 21.806, la cual establece que todos los ministros, subsecretarios y jefes de servicio deben someterse a un examen de consumo de sustancias al asumir sus cargos.
De acuerdo con lo informado por Meganoticias, el Jefe de Estado se realizará un test de pelo, técnica seleccionada por su mayor precisión en comparación con los análisis de sangre u orina.
En la instancia, Kast también aprovechará para anunciar nuevas medidas destinadas a reforzar la agenda de transparencia de su Administración y el control de sustancias ilícitas en el servicio público.