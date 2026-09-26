Kast también llamó a "reconsiderar", pero en materia migratoria

El Presidente José Antonio Kast destacó ese sábado los resultados del Plan Escudo Fronterizo y aseguró que los ingresos irregulares por la frontera norte cayeron 93% en un año, criticando de paso a quienes rechazaron la propuesta de agilizar expulsiones de inmigrantes en la Cámara de Diputadas y Diputados.

"El Plan Escudo Fronterizo ha tenido excelentes resultados en el control de la frontera, pero necesitamos más herramientas para combatir la inmigración ilegal en Chile", señaló el Mandatario mediante X.

Asimismo, sostuvo que "los que votaron en contra o se abstuvieron en el proyecto para extender los plazos de detención hacen mucho más difícil nuestra tarea", haciendo alusión al revés legislativo en su agenda de seguridad del pasado martes, luego que se rechazara por un voto la idea de ampliar la detención de migrantes en situación irregular de cinco a 60 días.

"Frente a la inmigración ilegal necesitamos unidad, no división. Espero que reconsideren su posición", cerró.

Desde el Senado, el parlamentario Andrés Longton (RN) aseveró que "es bien incomprensible el rechazo en la Cámara de Diputados, porque ampliar el plazo para poder detener y expulsar migrantes que ingresaron de manera clandestina a nuestro país es cada vez más necesario. Nosotros no tenemos objeciones, todo lo contrario: creemos que es un proyecto en el que hay que avanzar, entendiendo que se ha controlado de buena forma la migración en la frontera de nuestro país".

En una línea similar, el senador Gustavo Sanhueza (UDI) sostuvo que está de acuerdo con que se insista en la iniciativa, "porque importante ampliar los tiempos".

"El plazo existente actualmente nos parece insuficiente, limita con toda la logística que se requiere para concretar una expulsión de una persona que se encuentre en condición migratoria irregular. Por lo que desde la UDI apoyaremos esta medida", indicó Sanhueza.

Oposición apunta a avanzar en una migración ordenada

En la vereda contraria, la senadora Loreto Carvajal (PPD) apuntó que la prioridad es avanzar en una migración ordenada: "Lo que nos importa es analizar normas que nos aseguren tener una migración ordenada y regulada, para que sea de verdad una política de Estado que se implemente por distintos gobiernos. Así que estamos prestos a ver ese proyecto desde esa mirada y desde esa perspectiva".

Por su parte, el senador Karim Bianchi (ind) afirmó que "la idea en esto es poder colaborar, que se regule sin poner condiciones como las han puesto algunos".

"Actualmente conocemos la propuesta de extender la detención hasta los 30 días, con posibilidad de prórroga. Sin embargo, antes de definir una posición legislativa, yo considero que es necesario examinar los mecanismos que existen hoy de control: control judicial, las garantías de las personas detenidas y la capacidad efectiva del Estado para ejecutar las expulsiones, porque si no, es una promesa que no se va a poder cumplir", explicó.

La votación podría quedar para la primera semana de octubre y el objetivo del Ejecutivo no solo es intentar revertir la iniciativa en el Senado, sino también generar un espacio de negociación con la oposición para destrabar la agenda de seguridad.