El presidente electo, José Antonio Kast, realizó este viernes una visita a El Salvador, donde se reunió con el presidente Nayib Bukele como parte de una gira centrada en temas de seguridad pública y control del crimen organizado.

Durante su estadía, Kast también visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la cárcel de máxima seguridad construida por el gobierno de Bukele, la que se ha convertido en uno de los principales símbolos de su estrategia de seguridad.

