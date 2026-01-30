Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago27.1°
Humedad43%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

La visita de Kast a la megacárcel de Bukele

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El presidente electo, José Antonio Kast, realizó este viernes una visita a El Salvador, donde se reunió con el presidente Nayib Bukele como parte de una gira centrada en temas de seguridad pública y control del crimen organizado.

Durante su estadía, Kast también visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la cárcel de máxima seguridad construida por el gobierno de Bukele, la que se ha convertido en uno de los principales símbolos de su estrategia de seguridad.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados