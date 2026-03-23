Luis Ruz, presidente del centro de pensamiento de la DC, Democracia y Comunidad, observó en El Primer Café que, en sus primeros días en el poder, la Administración de José Antonio Kast "se está moviendo entre un Gobierno de emergencia y un Gobierno que intenta tener gobernabilidad".

El analista afirmó que aún se encuentra en tensión y no está resuelto si este Ejecutivo buscará la diferenciación con la oposición o más bien la articulación política; ni tampoco si será más bien pragmático o ideológico, "a propósito de algunas medidas que se vinculan con la denominada batalla cultural".

En cualquier caso, "si el Gobierno persiste en la lógica de la baja de impuestos a las grandes compañías o comienza a suprimir derechos y beneficios sociales que se han ido gestionando en democracia, creo que va a tener dificultades y no va a tener ni adhesión ciudadana ni votos o capacidad de acuerdo en el Congreso para sacar sus medidas adelante", advirtió el dirigente falangista.

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