Lula baraja posible encuentro con Kast al margen de foro en Panamá

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, baraja la posibilidad de reunirse con el Mandatario electo chileno, José Antonio Kast, al margen del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, que se celebrará la próxima semana en Panamá.

Según la secretaria de América Latina y Caribe de la Cancillería brasileña, Gisela Padovan, "es natural" que Lula aproveche su asistencia al evento, que comienza el próximo miércoles, para encontrarse con otros líderes, independiente del signo político de sus gobiernos.

"Estamos ya conversando con el presidente electo de Chile, Kast. Mantenemos el diálogo con absolutamente todos los presidentes de la región y nuestras relaciones no dependen del ciclo político", remarcó.

La diplomática mencionó además la posibilidad de otros encuentros bilaterales con los gobernantes de Bolivia, Rodrigo Paz; y de Ecuador, Daniel Noboa, y por tanto, descartó una preocupación por que varios países de la región hayan dado un giro reciente a la derecha, argumentando que las relaciones diplomáticas y económicas son "mayores que el momento político".

Consultado al respecto este viernes, Kast se limitó a señalar que "esperamos tener una serie de encuentros y reuniones con distintos mandatarios en Panamá".

"Está la posibilidad (de una cita con Lula), pero no tenemos afinada todavía la agenda. Esperamos que se dé la mayor cantidad de reuniones bilaterales posibles para generar mayor vínculo en beneficio de nuestra patria", insistió.

La agenda del Presidente electo en Centroamérica

La participación del republicano en el foro tendrá lugar en medio de su cuarta gira internacional, esta vez por Centroamérica, la que comenzará este sábado, cuando aterrizará en República Dominicana y será recibido por el presidente Luis Abinader.

Para el domingo, está previsto que Kast y Abinader visiten el muro que República Domincana levanta a lo largo de su frontera con Haití con el objetivo de controlar el tráfico de migrantes, drogas y armas, según informó la Presidencia del país caribeño.

Al día siguiente, el Presidente electo aterrizará en El Salvador, donde se reunirá con el Jefe de Gobierno de ese país, Nayib Bukele, cuya política carcelaria y de seguridad ha sido muy alabada por el chileno, y de hecho, está previsto que visite por segunda vez el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

"Queremos avanzar en el tema fronterizo, mejorar el sistema carcelario y generar relaciones internacionales para que Chile tenga mayor inversión y mejor calidad de vida", adelantó el futuro gobernante.

Kast viajará acompañado por sus futuros ministros de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, y de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna. Se espera que vuelva a Chile antes de que se dé a conocer la lista de subsecretarios, anunciada para el 30 de enero.