Nayib Bukele visitará Chile en mayo

El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, anunció este martes que Nayib Bukele visitará Chile en el mes de mayo para reunirse con José Antonio Kast.

El viaje fue comprometido por Bukele cuando Kast visitó Centroamérica tras imponerse en las elecciones presidenciales. En esa ocasión, el mandatario salvadoreño explicó que no podría asistir al cambio de mando en Chile, por lo que acordó realizar una visita posterior al país.

"Ese es uno de los compromisos que el presidente Bukele tiene en su agenda. No puedo dar la fecha, pero sí decir que está agendada para el próximo mes de mayo", afirmó Ulloa esta mañana en Santiago.

"Recuerden que el presidente Kast estuvo en El Salvador cuando todavía no era electo, luego nos hizo otra visita recientemente ya como presidente electo; entonces creemos que esa reciprocidad y ese acoplamiento en la visión del país va a permitir que la visita del presidente Bukele a Chile sea una muestra más de reforzar esas relaciones entre ambos jefes de Estado", sostuvo.

Las declaraciones del vicepresidente salvadoreño se produjeron tras finalizar una reunión bilateral con Kast en la antesala del cambio de mando presidencial.