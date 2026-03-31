Presidente defendió retiro de apoyo a Bachelet y le pidió "colaborar en instalar la marca Chile en el mundo"

El Presidente José Antonio Kast abordó el retiro del apoyo del Gobierno a la candidatura de la exmandataria Michelle Bachelet para la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, decisión que el Ejecutivo justificó por la dispersión de respaldos en la región y las diferencias con actores relevantes del proceso.

En entrevista con la ARCHI, Kast aseguró que no existió una presión directa de ningún país para tomar la determinación, aunque reconoció que el gobierno evaluó distintos escenarios internacionales antes de definir su postura.

"No hay ningún planteamiento directo de nadie, pero uno tiene que ir analizando los distintos escenarios y cómo esos escenarios influyen también en Chile", afirmó.

El Mandatario explicó que sostuvo dos reuniones con Bachelet para abordar el tema y que ambas fueron extensas y positivas. Según señaló, en esas conversaciones le transmitió la visión de su Gobierno respecto del rol que debería tener el organismo internacional frente a conflictos que afectan a la región.

En ese contexto, Kast sostuvo que "Chile requiere una ONU con mayor capacidad de acción ante crisis como las de Haití, Venezuela o Cuba", argumentando que estos procesos también tienen impacto en el país, particularmente en materia migratoria y diplomática.

Pese a retirar el respaldo a su candidatura, el Presidente aseguró que valora la experiencia internacional de la exmandataria y planteó que podría aportar al país en otras áreas. "A mí me interesaría mucho que Michelle Bachelet nos pudiera colaborar en ciertas gestiones para posicionar a Chile en áreas donde ella tiene una gran influencia", señaló.

En esa línea, añadió que le gustaría que, al igual que el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, la exjefa de Estado pudiera "colaborar en instalar la marca Chile en el mundo", aprovechando sus redes y trayectoria en temas como derechos humanos, género y cooperación internacional.

Según Kast, ese tipo de aporte podría traducirse en vínculos con otros países o iniciativas en ámbitos como educación y relaciones internacionales, con el objetivo de fortalecer la presencia de Chile en distintos espacios globales.

Sigue evaluación del cable chino

El Presidente aseguró que el gobierno sigue revisando el proceso que llevó al avance del proyecto del cable submarino con China y que aún no hay una decisión final.

"Se están haciendo todas las averiguaciones de cómo se llegó a ciertas instancias", afirmó, aludiendo también al retiro de un decreto que inicialmente se explicó como un "error de tipeo" y que hoy forma parte de las indagatorias abiertas.

Según explicó, existen distintas aristas en análisis, ya que primero se impulsaron revisiones desde el Ministerio de Seguridad y posteriormente el caso pasó al Ministerio Público: "Eso es una decisión que vamos a tomar en su momento, cuando tengamos todos los antecedentes", dijo, evitando fijar plazos y señalando que ocurrirá "cuando tenga que ocurrir".

Kast agregó que, más allá del debate por ese proyecto, el Ejecutivo está concentrado en que avance otra conexión internacional que ya está en desarrollo. "A nosotros lo que nos interesa hoy día es que avance muy rápido el cable que ya se está construyendo", sostuvo.

El Mandatario también abordó el impacto que podría tener la decisión en la relación con China, principal socio comercial de Chile, y descartó que necesariamente exista un conflicto. "Nosotros tenemos una buena relación comercial con China y esperamos que esa se mantenga", señaló, agregando que espera que el país asiático continúe valorando exportaciones chilenas.

"Espero que los chinos sigan valorando nuestro vino, nuestro cobre, nuestro litio", afirmó. Además, planteó que es posible mantener vínculos económicos con Beijing mientras se desarrollan alianzas estratégicas con otros países.

Kast: Ya no hay "pago de favores" en las embajadas

El Presidente defendió los nombramientos políticos en embajadas realizados por su gobierno y rechazó que se trate de "pagos de favores", como criticó en administraciones anteriores.

Afirmó que figuras como Roberto Ampuero o el ex presidente de la Cámara, José Miguel Castro, cuentan con trayectoria suficiente para representar al país en el exterior. "Nadie podría decir que estoy pagándole un favor a Ampuero nombrándolo en la ONU. Fue canciller, fue embajador, tiene una trayectoria internacional muy destacada", sostuvo.

El Mandatario planteó que la diferencia radica en la experiencia de los designados y en que su administración, según dijo, se mantiene dentro de los márgenes históricos de nombramientos políticos en el servicio exterior.

"No tiene ninguna comparación lo que estaba ocurriendo con lo que nosotros estamos haciendo", afirmó, señalando que entre un 20% y 30% de los cargos han sido tradicionalmente asignados de manera política, mientras se resguarda la carrera diplomática.

En esa línea, aseguró que el gobierno respetará el trabajo de los diplomáticos de carrera y que busca mejorar el funcionamiento del servicio exterior. Según explicó, una de las prioridades será "fortalecer competencias clave para la representación internacional de Chile", como el manejo del inglés y la adaptación a nuevas formas de comunicación global, además de optimizar las distintas representaciones del país en el extranjero para obtener "mejores resultados para Chile".