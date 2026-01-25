Migración, seguridad y comercio marcan visita de Kast a República Dominicana

El tema migratorio, la seguridad y el comercio centraron la reunión entre el mandatario de República Dominicana, Luis Abinader, y el presidente electo, José Antonio Kast, quien concretó el sábado su primera parada de una gira que también lo llevará -a partir del lunes- a El Salvador y Panamá.

Kast y su comitiva, incluida su esposa María Pía Adriasola, y su futuros ministros de Seguridad, la exfiscal Trinidad Steinert, y de Relaciones Exteriores, el alto ejecutivo Francisco Pérez- Mackenna, fueron recibidos por Abinader en la residencia presidencial de la provincia de Santiago, a 155 kilómetros de Santo Domingo.

Junto a Abinader conversaron, además, sobre turismo, infraestructura y salud, de acuerdo con lo expuesto en conferencia de prensa por el mandatario chileno.

El futuro presidente destacó las medidas adoptadas por el Gobierno de Abinader para combatir la migración irregular, entre ellas el muro que levanta en la frontera con Haití.

"Aquí más que muro se habla de una reja que tiene un éxito importante, pero que requiere también de la colaboración internacional porque el drama económico, social y humano que se vive en Haití tiene que movernos a todos", señaló, recordando que en Chile viven 200.000 personas de origen haitiano.

Tras ser consultado sobre su interés de incluir al país caribeño en su gira, Kast destacó "el desarrollo y el crecimiento" que ha tenido República Dominicana, nación que conoció hace 35 años, "y no deja de sorprendernos su desarrollo, crecimiento y seguridad en todas las áreas", comentó.

"Para nosotros, como nación, es muy importante ver modelos de desarrollo, de crecimiento, el tema turístico, el de infraestructuras", añadió en sus declaraciones reproducidas por la Presidencia dominicana.

Defensa de Escudo Fronterizo

Kast también defendió su plan denominado Escudo Fronterizo, con claras similitudes a la política del presidente norteamericano, Donald Trump, llevada a cabo por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

En ese sentido, volvió a llamar a los indocumentados a abandonar Chile y regresar cuando tengan la documentación requerida: "Nosotros no tenemos inconvenientes en que las personas vengan a Chile, pero deben entrar por la puerta, nunca por la ventana", apuntó.

Por su lado, Abinader destacó el buen estado de las relaciones entre su país y Chile, "que esperamos incrementar a partir de marzo", cuando Kast asuma la Presidencia.

"Chile es un gran país con el que tenemos muchas relaciones. Estuvimos hablando (con Kast) sobre turismo, exportaciones, seguridad", agregó el jefe de Estado dominicano.

Tras el encuentro hoy en Santiago, Abinader confirmó que ambos se trasladarán este domingo a Dajabón para observar la construcción del muro que República Dominicana levanta a lo largo de su frontera con Haití con el objetivo de controlar el tráfico de migrantes, drogas y armas, confirmó.

Tras culminar su visita a República Dominicana, se trasladará a El Salvador, donde se reunirá previsiblemente con el presidente de ese país, Nayib Bukele, cuya política carcelaria y de seguridad ha sido muy alabada por el chileno, aunque aún se desconocen detalles del encuentro.

Posteriormente, viajará a Panamá donde participará del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por CAF - banco de desarrollo y el Gobierno panameño.