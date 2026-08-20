Presidente Kast llegó a Chillán para conmemorar natalicio de Bernardo O'Higgins

Luego de una intensa agenda marcada por la supervisión de emergencias en el norte, el Presidente José Antonio Kast arribó en horas de la madrugada a Chillán (Región del Ñuble) para encabezar la conmemoración del aniversario 248 del natalicio de Bernardo O'Higgins.

El despliegue del Mandatario durante la jornada de ayer incluyó mesas técnicas en Antofagasta e Iquique (Región de Tarapacá) para abordar los recientes aluviones que afectaron la zona norte del país producto de las intensas precipitaciones.

Debido al ajustado cronograma, en la agenda presidencial se suspendió el gabinete regional que estaba programado para las primeras horas de esta mañana, a fin de ajustar los tiempos de descanso de la comitiva oficial.

Desfile, visita a retén y ceremonia en futuro embalse Zapallar

La actividad oficial comenzará a las 10:00 horas de este jueves con el tradicional desfile de conmemoración del natalicio de Bernardo O'Higgins en Chillán Viejo, donde el Presidente compartirá con las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas y Carabineros, y las mesas directivas del Senado y la Cámara.

Posteriormente, la agenda por el Ñuble contempla una visita del Mandatario a la comuna de Coihueco, donde inaugurará la reposición de un retén de Carabineros; y concluirá con una ceremonia de inicio de obras del futuro embalse Zapallar, en la comuna de El Carmen.

Finalmente, Kast se trasladará hasta Concepción para iniciar, mañana viernes, otra agenda en la Región del Biobío.

La visita del jefe de Estado a Chillán se da en medio de la controversia por la reciente reforma constitucional en seguridad y acusaciones desde la oposición respecto a un supuesto ímpetu autoritario del Gobierno.