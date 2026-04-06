Kast respaldó gestión de Steinert y enfatizó que director de la PDI "ejerció sus atribuciones"

El Presidente José Antonio Kast expresó este lunes en Argentina su respaldo a la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, en medio de cuestionamientos por la salida de la exsubdirectora de Inteligencia de la PDI y la citación del director de la institución al Congreso.

Desde territorio argentino, el jefe de Estado afirmó que respalda plenamente a la ministra y valoró el trabajo que ha desarrollado junto a su equipo en el área.

"Estoy muy agradecido del trabajo permanente que está haciendo ella con su equipo", señaló, en medio de la controversia por el llamado a retiro de la exautoridad policial Consuelo Peña.

Kast también se refirió a la citación del director general de la PDI a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, indicando que se trata de una atribución constitucional. "Nadie puede restarse de asistir si cumple una función pública de ir a dar cuenta a la Cámara del ejercicio de sus atribuciones", sostuvo.

En esa línea, aseguró: "estoy convencido de que ejerció las atribuciones que le correspondían el director general de la PDI", descartando cuestionamientos a la decisión adoptada en la institución.

El Mandatario enfatizó que el Ejecutivo continuará avanzando en su agenda de seguridad, señalando que está "muy tranquilo del trabajo que se está haciendo en temas de seguridad con las policías y próximamente también con Gendarmería de Chile".

Asimismo, afirmó que el plan del Gobierno busca "recuperar la seguridad en Chile" y "el control de las cárceles", y recalcó que se trata de un proceso gradual. "Esto es sin prisa, pero sin pausa. Día a día vamos a ir dando muestras de lo responsables que somos para enfrentar al crimen organizado, al narcotráfico y también la inmigración ilegal", indicó.

El Presidente adelantó además que en las próximas semanas se darán a conocer cifras delictuales de manera periódica. "Vamos a ir transparentando cada una de las cifras para que semana a semana la ciudadanía tenga claro cómo avanzamos o si en algún momento retrocedemos", afirmó.

Finalmente, sostuvo que el Gobierno mantendrá su línea de acción en esta materia, asegurando que "vamos a seguir adelante aplicando todo el rigor de la ley".