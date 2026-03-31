Presidente Kast y protestas en su contra: "Ahora despertaron"

En conversación con la Asociación de Radio Difusores de Chile (Archi), el Presidente José Antonio Kast sostuvo que las protestas estudiantiles muestran que sectores de izquierda estuvieron "hibernando" durante el Gobierno de Gabriel Boric.

"Es evidente que hay algunos sectores como que hubiesen estado durmiendo, hibernando, y como que ahora despertaron", afirmó, agregando que antes esos sectores compartían las políticas públicas del gobierno anterior.

El Mandatario diferenció entre protesta y violencia: "Nosotros no tenemos problemas con las manifestaciones, lo que tenemos problemas es con la destrucción, la violencia irracional, y esa es la que vamos a combatir".

Kast anunció medidas concretas para las manifestaciones: controles de identidad, verificación de autorizaciones y responsabilidades individuales para quienes incurran en destrozos.

"Si alguien va a destruir, va a pagar las consecuencias", advirtió.

El Presidente también convocó a padres y apoderados a firmar los reglamentos de convivencia escolar, para poder notificarles si sus hijos abandonan los establecimientos en horario no autorizado.

Asimismo, Kast cuestionó la presencia de adultos en la movilización de escolares. "En la marcha de los jóvenes había adultos. ¿Esos adultos estaban solo marchando? ¿Estaban dando algún tipo de instrucción? ¿Son personas conocidas? ¿quiénes son?", planteó, sin entregar nombres ni evidencia concreta.

Las protestas realizadas la semana pasada fueron lideradas por estudiantes secundarios quienes critican los recortes en educación, además del alza histórica en los combustibles.