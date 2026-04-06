Presidente Kast ya está en Argentina y tendrá acotada agenda para este lunes

El Presidente José Antonio Kast se encuentra este lunes en Buenos Aires para su primera visita de Estado a Argentina, en un viaje que busca reafirmar y fortalecer los lazos diplomáticos entre ambas naciones.

Esta visita cobra especial relevancia al darse en los primeros días de abril, respetando la tradición republicana para un mandatario recién en ejercicio.

La agenda, aunque acotada, subraya la sintonía ideológica y política con el presidente argentino Javier Milei, con quien Kast ya ha establecido una relación de cercanía.

Según se detalló, en la mañana el Mandatario asistirá a un desayuno en la embajada de Chile en Buenos Aires con el nuevo embajador Gonzalo Uriarte, abogado y militante de la UDI.

Luego depositará una ofrenda floral al Libertador General don José de San Martín en la Plaza San Martín de la capital argentina, y de ahí se trasladará a la Casa Rosada para una reunión privada con Milei.

Las actividades públicas se mantienen acotadas, finalizando antes del mediodía, lo que permitirá al Mandatario regresar al país en la tarde.

Temas por tratar entre ambos líderes

En cuanto a los temas por tratar, el Presidente Kast, antes de viajar anoche a suelo argentino, anticipó la importancia de abordar un enfoque conjunto en la lucha contra el crimen organizado.

"El tema de pasos internacionales, el tema de seguridad, porque hoy día el crimen organizado, el narcotráfico trasciende las fronteras. Por lo tanto, es muy importante lo que vamos a conversar y acordar en conjunto con el gobierno argentino", valoró el Mandatario, quien recordó también que el viaje se da en la misma fecha que se conmemora la "Batalla de Maipú".

En esta línea, aseguró que "hoy tenemos también enemigos comunes. Esos enemigos comunes que atacan a nuestras naciones y que en conjunto tenemos que enfrentar".