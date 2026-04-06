Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago25.0°
Humedad35%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Presidente Kast

Presidente Kast ya está en Argentina y tendrá acotada agenda para este lunes

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La agenda del Mandatario en Buenos Aires incluyó un desayuno en la Embajada de Chile y una bilateral en la Casa Rosada con su par Javier Milei.

La identificación de amenazas comunes, como el crimen organizado y el narcotráfico, dominará las conversaciones.

Presidente Kast ya está en Argentina y tendrá acotada agenda para este lunes
 Archivo

La agenda diplomática busca reafirmar y fortalecer los lazos diplomáticos entre ambas naciones.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Presidente José Antonio Kast se encuentra este lunes en Buenos Aires para su primera visita de Estado a Argentina, en un viaje que busca reafirmar y fortalecer los lazos diplomáticos entre ambas naciones.

Esta visita cobra especial relevancia al darse en los primeros días de abril, respetando la tradición republicana para un mandatario recién en ejercicio.

La agenda, aunque acotada, subraya la sintonía ideológica y política con el presidente argentino Javier Milei, con quien Kast ya ha establecido una relación de cercanía.

Según se detalló, en la mañana el Mandatario asistirá a un desayuno en la embajada de Chile en Buenos Aires con el nuevo embajador Gonzalo Uriarte, abogado y militante de la UDI.

Luego depositará una ofrenda floral al Libertador General don José de San Martín en la Plaza San Martín de la capital argentina, y de ahí se trasladará a la Casa Rosada para una reunión privada con Milei.

Las actividades públicas se mantienen acotadas, finalizando antes del mediodía, lo que permitirá al Mandatario regresar al país en la tarde.

Temas por tratar entre ambos líderes

En cuanto a los temas por tratar, el Presidente Kast, antes de viajar anoche a suelo argentino, anticipó la importancia de abordar un enfoque conjunto en la lucha contra el crimen organizado.

"El tema de pasos internacionales, el tema de seguridad, porque hoy día el crimen organizado, el narcotráfico trasciende las fronteras. Por lo tanto, es muy importante lo que vamos a conversar y acordar en conjunto con el gobierno argentino", valoró el Mandatario, quien recordó también que el viaje se da en la misma fecha que se conmemora la "Batalla de Maipú".

En esta línea, aseguró que "hoy tenemos también enemigos comunes. Esos enemigos comunes que atacan a nuestras naciones y que en conjunto tenemos que enfrentar".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada