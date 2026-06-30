Rodrigo Hinzpeter reapareció en gira de Kast

Rodrigo Hinzpeter, exministro de Interior y actual gerente legal de Quiñenco, reapareció en público al acompañar en la comitiva del Presidente José Antonio Kast a Paraguay y Uruguay esta semana.

Su presencia causó curiosidad y comentarios respecto a su actual rol en el holding de la familia Luksic, pese a que la empresa afirma que no participa en el viaje en representación del conglomerado, que tiene inversiones en Paraguay.

Sobre un eventual conflicto de interés, el diputado del PPD José Montalva, quien también participa en la gira, comentó que "la política internacional, cuando un Estado conversa con otro, e involucra a todos los poderes que hay, también involucra al poder económico. Siempre van a haber intereses: lo importante es que haya transparencia sobre ellos".

"Que se pueda hablar abiertamente de esos intereses y que la ciudadanía sepa cuáles son, con el objeto de que se ponderen de acuerdo a nuestra legislación vigente. En eso no vería gran problema, a menos que haya una política poco transparente, y que se quieran ocultar", cerró.

Kast inicia este martes con su participación en la 68 Cumbre de Presidentes del Mercosur, en la que todos los países miembros están presentes salvo el líder argentino, Javier Milei, quien la víspera declinó su participación para centrarse en asuntos relacionados con su Administración.