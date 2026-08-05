Post por caso Gatica: ¿Rompió en Presidente Kast una tradición histórica?

Un intenso cruce de opiniones se produjo este miércoles en El Primer Café de Cooperativa a causa de la forma en que reaccionó el Presidente José Antonio Kast a la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago, que ratificó la absolución del teniente en retiro de Carabineros Claudio Crespo pese a que se acreditó que fue un disparo suyo el que dejó ciego a Gustavo Gatica durante el estallido social de 2019.

El fallo se basó en la ley Naín Retamal, promulgada en 2023, que da a las fuerzas policiales el beneficio de la legítima defensa privilegiada. Y ante ello el Mandatario escribió en su cuenta de X que "la justicia ha hablado en el caso de Claudio Crespo y lo ha hecho fuerte y claro. Luego de años de acusaciones, ha sido exonerado de todos los cargos y se confirma que actuó en legítima defensa".

Ante ello la secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Alejandra Krauss, afirmó que "con el tuit del Presidente Kast se rompe una tradición republicana: que los Presidentes de la República no comentan las sentencias judiciales. Los presidentes de la República, además, representan al país en su conjunto. Aquí el Presidente no puede ignorar que hay una parte de la ciudadanía que obviamente se distancia de esta decisión, que hay una parte de ciudadanos que con dolor ven esta decisión".

"Uno piensa en padres, madres, jóvenes profesionales, la propia senadora Fabiola Campillai. Creo que el Presidente Kast cometió un error republicano. Que les deje a otros los comentarios respecto de esta decisión. Entiendo el dolor del diputado Gustavo Gatica como entiendo el dolor de muchos, y también pido prudencia porque también Carabineros requiere que se lo observe con respecto a la labor que realiza. Entonces es muy complejo el tema y fue un momento tremendamente complejo lo que ocurrió a propósito del estallido social", añadió la dirigenta.

E hizo un poco de historia al respecto: "En general los juicios que hacían los Presidentes de la República -estoy pensando en el Presidente Patricio Aylwin y en el Presidente Sebastián Piñera, por ejemplo- en general era respecto de alcances generales, no de fallos en particular. Incluso en el caso del Presidente Gabriel Boric que hace mención a propósito de un indulto que se hace a un frentista, la Corte Suprema sacó una declaración pública y le recordó la separación de poderes y el Presidente Boric tuvo que aclarar y señalar que él respetaba la separación de poderes. Entonces por eso espero, con esos aprendizajes, que no se sigan cometiendo errores que no le hacen bien a la democracia".

Pardo: El drama de los carabineros

El diputado de Renovación Nacional Luis Pardo reconoció que "la situación del diputado Gatica, a quien he conocido más ahora en que conformamos una misma comisión, es un drama humano que uno tiene que respetar y entender". Pero de la misma forma apuntó que "también tiene que respetar y entender el drama de aquellos policías que con el mandato de proteger a la sociedad y contener el orden público hacen uso de las herramientas que la misma sociedad les entrega".

"Respecto a las declaraciones del Presidente: yo no coincido con Alejandra. Yo recuerdo que los presidentes, muchos presidentes celebraron muchas sentencias en materia de derechos humanos. Es distinto que los presidentes opinen respecto de causas en proceso, pero cuando hay una sentencia firme ya dada en la última instancia, me parece que el Presidente perfectamente puede dar una opinión que es además una opinión de respaldo a Carabineros", argumentó para disentir de Krauss.

Y reiteró que "así como hay un drama humano respecto de quien participando en una manifestación queda con una secuela como es la ceguera en el caso del diputado Gatica, también hay un drama humano tremendamente complejo para aquellos policías que son expuestos a tener que contener situaciones de extrema violencia. Hay que hacerse responsable también de lo que significó ese episodio que fue duro, pero fue duro especialmente para quienes tuvieron que defender el orden público".

Couble: Totalmente inadecuado

El secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble, planteó que "me gustaría saludar al diputado Gatica. Creo que lo que le ha tocado vivir es muy duro, tanto por quedar ciego luego de asistir a una manifestación como todo este proceso judicial donde efectivamente, como él mismo señala, se acredita una verdad que yo creo que es algo que puede ser tranquilizador en cierto sentido, que es que Claudio Crespo fue quien disparó y quien lo dejó ciego, pero lamentablemente no encuentra justicia".

"Me parece que las palabras del Presidente Kast son totalmente inadecuadas y bastante indolentes, poco sensibles con el dolor que significa este caso en donde a nadie le puede parecer bien que alguien por ir a protestar termine cegado. Y la solidaridad inicial debería estar con esa persona", añadió.

Y sobre el plan de parlamentarios oficialistas para que se indulte a carabineros condenados por excesos durante el estallido social, planteó que "me parece que proteger a la institución de Carabineros tiene que ver con que existan reglas claras, con que cuando hay uniformados que no cumplen con su deber, que incumplen las normas, que terminan generando daño a la población, sean apartados de la institución más que darles manga ancha para que hagan lo que quieran. Eso no es proteger a la institución; es justamente dejarlos desprotegidos".

Cretton: Boric indultó delincuentes

Eduardo Cretton, diputado y vicepresidente de la UDI, cambió el tono del debate al emplazar a Couble: "La memoria es bien frágil porque él está criticando al Presidente Kast por querer indultar carabineros y se le olvida que en su gobierno (del Presidente Gabriel Boric) se indultaron delincuentes. Yo creo que es mucho mejor indultar a un carabinero que defendió la democracia durante el estallido que indultar a personas condenadas y que son delincuentes".

"Cuando votamos el proyecto de Ley Naín-Retamal 2.0, que fue un proyecto que contó en la comisión de seguridad con apoyos transversales, con voto a favor del Partido Socialista, del PPD, hubo un grupo de parlamentarios que se opuso a este proyecto. ¿Adivinen quiénes fueron? El Frente Amplio y el Partido Comunista. Entonces no vengan a decirnos ahora que ellos están por cuidar a Carabineros cuando sistemáticamente han votado en contra de las leyes que buscan proteger a Carabineros y de las leyes que buscan darle mayores herramientas jurídicas para que se puedan defender", añadió el parlamentario.

Tras ello Couble le respondió que "siempre que se utiliza la facultad de indulto se indulta a delincuentes, porque son personas condenadas por la justicia. Entonces esta diferencia que hace Eduardo entre uno y otro yo no veo quizás más que clasismo quizás por el tipo de delito que cometieron, pero un carabinero condenado uno podría decir que también es un delincuente porque efectivamente tiene una condena, por algo está preso y por algo cree que se necesita un indulto".