Varado en el Caribe: Tormenta frena gira de Kast y suspende su cita con Bukele

La gira del Presidente electo, José Antonio Kast, por Centroamérica sufrió un freno este lunes tras la cancelación de su vuelo desde República Dominicana hacia El Salvador debido a una fuerte tormenta que afecta a los Estados Unidos, particularmente a Miami, donde se realizaría la escala técnica.

El inconveniente climático obligó a reagendar el esperado encuentro bilateral con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, programado originalmente para esta tarde en San Salvador.

La reunión, que incluía una cita paralela entre la futura primera dama, María Pía Adriazola, y la esposa de Bukele, Gabriela Rodríguez, además de una visita a la "megacárcel" salvadoreña, permanece en suspenso mientras se definen nuevas rutas aéreas para no comprometer el debut internacional de Kast en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, que se celebrará en Panamá y que marcaría su primera intervención ante organismos multilaterales desde su elección.

Antes del contratiempo logístico, el Mandatario electo protagonizó un hito relevante al ser recibido con honores de jefe de Estado por el presidente dominicano, Luis Abinader. Ambos sobrevolaron juntos la frontera de 390 kilómetros que divide la isla de La Española, donde Kast pudo observar de cerca la denominada "verja perimetral inteligente".

Este sistema fronterizo, que separa a República Dominicana del convulso Haití, integra barreras físicas de cemento y rejas con tecnología de vigilancia electrónica de última generación y un despliegue constante del ejército, un modelo que el futuro gobernante chileno busca analizar para una posible adaptación en la zona norte de nuestro país.