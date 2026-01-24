Kast inicia gira por Centroamérica: Visitará el muro fronterizo Haití-República Dominicana

El Presidente electo, José Antonio Kast (Partido Republicano), inició este sábado su cuarta gira internacional, que lo llevará a Centroamérica, incluyendo a República Dominicana, El Salvador y Panamá, donde analizará políticas de seguridad, control fronterizo e inmigración.

"Vamos a ir explicándoles el sentido de cada una de las visitas y los objetivos que queremos plantear a los distintos presidentes y también lo que queremos conocer de algunos países", dijo el exdiputado en vísperas de su viaje, en el que estará acompañado por la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y el próximo canciller, Francisco Pérez-Mackenna.

Tras su llegada, el Mandatario electo se reunirá con el presidente dominicano, Luis Abinader, con quien visitará el muro que República Dominicana levanta a lo largo de su frontera con Haití, cuyo objetivo es controlar el tráfico de migrantes, drogas y armas.

El ministro de Defensa dominicano, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, realizará en Dajabón (noroeste dominicano) una presentación a Abinader y a Kast "sobre los avances de la verja perimetral (muro) en la zona fronteriza".

Sobre materia de turismo, Kast señaló que apunta a poder replicar el modelo hotelero de los resorts de República Dominicana, así como el sistema de control fronterizo que adopta ese país con su vecino Haití.

Visita a El Salvador: "Los chilenos quieren resultados"

Al día siguiente, el líder republicano aterrizará en El Salvador, donde se reunirá previsiblemente con el presidente de ese país, Nayib Bukele, aunque aún se desconocen detalles del encuentro.

El diputado Agustín Romero (Partido Republicano) aseguró que luego de esta gira se podrían implementar rápidamente nuevas medidas en nuestro país: "Los chilenos se aburrieron de esas técnicas y conversatorios interminables acerca de seguridad. Quieren resultados", enfatizó:

"Por eso la visita del presidente electo, José Antonio Kast, a República Dominicana y El Salvador, acompañado de sus ministros, tiene un propósito súper claro: estudiar experiencias concretas que han reducido la violencia y que puedan implementarse rápidamente en nuestro país. Insisto, los chilenos no quieren más mesas de trabajo, no quieren diagnósticos eternos, quieren seguridad efectiva desde los primeros días de Gobierno", indicó el legislador.

Tensión entre Kast y el Partido Nacional Republicano

Mientras el presidente electo desarrolla su agenda internacional, a nivel local continúa el clima de tensión tras confirmarse que el Partido Nacional Libertario no formará parte del gabinete ministerial de José Antonio Kast.

El quiebre se profundizó luego de que la colectividad rechazara liderar una subsecretaría y tras las declaraciones de su líder, el diputado Johannes Kaiser, quien afirmó que su tienda "no es de tercera categoría", generando críticas inmediatas desde Chile Vamos.

"No hay nada más infantil y nada más egoísta que no ser parte de un Gobierno por no tener uno, dos o tres cargos. Aquí el Partido Libertario lo que está haciendo es sacar cálculos políticos para sus futuros próximos cuatro años y tener un candidato presidencial. Con esto, a mí se me cae del pedestal la figura que yo tenía del diputado Kaiser: le hago un llamado a que reflexione y finalmente se sume al Gobierno de José Antonio Kast", fustigó el diputado Andrés Celis (RN).

En tanto, su par Henry Leal, jefe de la bancada de diputados de la UDI, afirmó que Johannes Kaiser "es una persona que quiere el bien para Chile. Desde el Congreso, su partido va a respaldar todas las iniciativas que vayan en beneficio de los chilenos, pero no creo que se transforme en una fuerza opositora que va a estar golpeando permanentemente al Gobierno".