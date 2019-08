El ministro de Interior, Andrés Chadwick, aseguró que la visión del Presidente Sebastián Piñera respecto a su tío obispo, Bernardino Piñera -investigado por el Vaticano- es la postura institucional.

Ayer, el Presidente Piñera se refirió a la investigación que realiza el Vaticano contra el obispo tras una denuncia por abuso sexual en contra de un menor de edad, y aseguró que "me cuesta creer en una denuncia que se hace más de 50 años después de ocurridos los eventuales hechos".

Desde el Congreso, el ministro Chadwick -también sobrino del obispo- comentó la postura del mandatario, y manifestó que "lo que ha dicho el Presidente de la República es la declaración del Gobierno".

Consultado respecto a si no se contradice con el principio defendido en la recientemente aprobada ley de imprescriptibilidad de abusos sexuales a menores de edad, insistió en que "no cambia en nada el principio de la Ley de Imprescriptibilidad, no vemos ninguna contradicción, ha sido claro el Presidente".