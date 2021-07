Piñera confirmó proyecto anti amenaza, coacción y hostigamiento: "Se requieren soluciones ahora"

El Presidente Sebastián Piñera confirmó este jueves el envío del proyecto de ley contra amenazas, coacción y hostigamiento, que busca modernizar la legislación actual y rebustecer el combate a una "forma de violencia que requiere soluciones ahora".

En La Moneda, acompañado de los ministros vocero, Jaime Bellolio, y del Interior, Rodrigo Delgado, y de la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, el Mandatario anunció que ingresará el texto al Congreso con discusión inmediata.

"En los últimos días y semanas muchas autoridades han sido víctimas de amenazas, incuso de la Convención Constitucional", alertó Piñera, junto con exponer que "es muy importante constatar que en Chile los tipos penales de amenaza y coacción no han sufrido cambios significativos desde el año 1874, y que además el delito de hostigamiento no existe actualmente en nuestra legislación".

En ese contexto, "inspirados en la experiencia de tantas y tantos que han sufrido estos males, llegó el momento de modernizar, potenciar y mejorar los instrumentos para combatir esta forma de violencia (...) y lo vamos a hacer con discusión inmediata porque el problema es ahora y requiere soluciones ahora", enfatizó.

Según el Gobierno, el delito de amenazas es el que más denuncias registra en nuestro país: el año pasado se presentaron 101.112 denuncias que se tradujeron en 20.429 detenciones.

La iniciativa, que ya había sido anunciada hace meses, plantea reformular el delito de amenazas para diferenciarlo de la coacción y los hostigamientos. Crea figuras calificadas para las amenazas cuando estas contemplen cometer un delito más grave como, por ejemplo, homicidio, lesiones graves o incendio, y cuando se realicen en forma anónima o aportando identidad falsa; que considerarían penas entre 61 días y cinco años.

Asimismo, crear figuras calificadas de coacción cuando se comete contra funcionarios públicos o intervinientes de procesos penales.

Además, en temas puntuales en torno a los constituyentes, propone extender la aplicación de los delitos de coacción agravada contra funcionarios públicos a la Convención Constitucional.

Crea también el delito de hostigamiento, que sería definido como el caso de "una persona que afecta la intimidad, vida privada o integridad de otra persona mediante acciones insistentes y no deseadas, tales como seguimientos, llamados telefónicos, intentos de tomar contacto o envío de comunicaciones por cualquier medio". Contempla penas de privación de libertad desde 61 días a cinco años.

MADRE DE KATHY WINTER: CON LA VIOLENCIA Y LA VIDA NO SE JUEGA

En la ceremonia estuvo presente Evanyely Zamorano, madre de Kathy Winter, la adolescente de 17 años que se suicidó en el baño de una cafetería de Providencia en mayo del 2018, producto del bullying que sufrió por parte de sus pares del colegio "Nido de Águilas".

En su visión, "hoy incluso el sector más afectado (por estos delitos) están siendo los chicos en edad universitaria, que se supone ya son grandes y debieran gestionarse solos".

"Hoy por fin se habla de suicidio. ¿Cuánto nos costó? A nosotros nos costó una hija. Ese precio pagamos para que en Chile hoy se hable de suicidio. Los invitamos a apoyar (el proyecto)", expresó, entre lágrimas, en un emotivo discurso.

En ese marco, "quienes quieran amenazar y quieren seguir haciendo el mal, entiendan, ya sea de una manera amable, y si no es de esa manera, que entiendan a través de las coerciones necesarias que con la violencia y la vida humana no se juega; libertad de expresión no significa libertad de agresión", emplazó.

En el mismo acto en Palacio, Piñera adelantó que restablecerá las urgencias a proyectos de ley contra incendios que afecten iglesias y lugares de culto, y contra atentados a Monumentos Nacionales.