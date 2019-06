El ex canciller y ex senador Ignacio Walker (DC) se refirió a las polémicas generadas durante el paso del Presidente Piñera por Medio Oriente: la presencia de una autoridad palestina en la Explanada de las Mezquitas y del embajador israelí en el Monte de los Olivos. En El Primer Café, Walker manifestó que "en esta visita a Israel y Palestina, y toda la especial sensibilidad de que está rodeado, uno tiene que ser particularmente riguroso y meticuloso en los detalles y aquí yo creo que no se fue riguroso en los detalles".

