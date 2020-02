Providencia refutó denuncia de ex funcionaria que acusó obligación de infiltrarse en la "primera línea"

La alcaldesa subrogante de Providencia, Paulina Lobos, negó que el municipio le haya ordenado a una funcionaria municipal, que presentó una demanda ante el Tribunal del Trabajo, "infiltrarse" en la llamada "primera línea" de las protestas que tienen lugar en el sector de Plaza Baquedano.

Según reportó El Desconcierto, la ex inspectora municipal Evelyn Quezada dijo haber recibido órdenes por parte de su jefe directo, Felipe Frez, encargado de planificación local, para involucrarse y "obtener información".

"Esto se tradujo, en la práctica, en enviarme a distintas zonas que fueran foco central de la contingencia nacional, principalmente Plaza Baquedano (hoy conocida como Plaza de la Dignidad), con el fin de que yo me infiltrara en la Primera Línea entre los manifestantes para obtener información", dijo la mujer al mismo medio.

El abogado Mariano Fernández confirmó que los superiores de Quezada "le solicitaron que se vistiera como manifestante y que recabara información: dónde estaba la gente de la Cruz Roja, dónde guaraban las cosas de la 'primera línea', etcétera".

"Esto fue aproximadamente durante dos semanas. Una vez terminada la jornada, tenía que informar de lo ocurrido", añadió.

DECLARACIÓN PÚBLICA🔵

En las últimas horas se publicó la demanda de una ex funcionaria municipal que acusa malas prácticas laborales. @PaulinaLobosH alcaldesa(s), aclara dudas de quienes han escrito, evidenciando que el relato falta a la verdad.

Sin embargo, la alcaldesa (s) Lobos apuntó a inconsistencias en el relato de la mujer ante el tribunal, detallando que la funcionaria estuvo con licencia médica los días que dice haber recibido la instrucción, el 19 y 20 de noviembre.

"Responsablemente les puedo señalar que la señora Evelyn Quezada falta a la verdad en los hechos que ha consignado tanto en su demanda como públicamente", dijo la jefa comunal subrogante.

"Por lo tanto, hacemos un llamado a hacer un uso responsable y a que no existan en estas materias aprovechamientos políticos sobre la base de información que es falsa", añadió la autoridad.

Adicionalmente, Lobos dio a conocer que se realizó un sumario para detectar si algún funcionario se alejó de sus deberes, cuyos resultados serán dados a conocer ante el Tribunal del Trabajo el 18 de febrero, el día de la audiencia preparatoria.

"Queremos nuevamente, y reiteramos, llamar a hacer un uso responsable de la información y no hacer eco de denuncias que carecen de fundamentos y veracidad", remató.

Lobos, cuyo cargo oficial es de administradora municipal, fue convocada por el intendente metropolitano Felipe Guevara para una reunión este mediodía. El jefe regional también negó manejar antecedentes de esta presunta labor.

Cuestionamientos desde el Concejo Municipal

En tanto, el Concejo Municipal requerirá antecedentes sobre el funcionamiento del departamento de fiscalización para determinar si es está traspasando las funciones para las que su personal está mandatado.

Lo anterior porque su directora, María Ivonne Johansen, habría presionado a la denunciante a infiltrarse en las marchas ante su reticencia, diciéndole que "tenía que jugármela, demostrar que hacía bien esta pega y que considerara que mi contrato acababa pronto".

"No me puede caber en la cabeza que un departamento de fiscalización que está pensado para que funcionarios vayan a, valga la redundancia, fiscalizar a contribuyentes que no pagan su patente de alcohol, se hayan transformado en agentes encubiertos en un contexto de estallido social. Me parece gravísimo que se exponga a esos funcionarios", manifestó el concejal Jaime Parada.

El independiente concluyó que "yo no sé si la alcaldesa estaba involucrada o no en esto. Esto no va a quedar así".