Antofagasta: Miles de personas participaron en "Los niñ@s son nuestro norte"

Con una masiva participación que superó las 13 mil personas, se llevó a cabo este fin de semana la tercera edición del megaevento "Los Niñ@s son Nuestro Norte 2026", la mayor fiesta por la infancia en el país, impulsada por la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA).

Esta iniciativa, que transformó el Recinto AIA Exponor en un espacio de integración y aprendizaje familiar que combinó ciencia, tecnología, música y deporte, contó con la presencia de diversas autoridades nacionales y comunales, marcando hitos institucionales relevantes como el apadrinamiento de 39 jardines infantiles de la región y la firma oficial de la primera Oficina Local de la Niñez.

Respecto al impacto de este tipo de encuentros, el gerente general de la AIA, Fernando Cortez, destacó: "Estamos muy felices de entregar nuevamente un gran espacio de aprendizaje, diversión y muchas actividades para los niños y niñas de Antofagasta, pues ellos son el principal pilar de nuestra sociedad y allí debemos doblar los esfuerzos para acompañarlos."

Por su parte, el ministro del Deporte, Francisco Riveros, puso el acento en la importancia de fomentar la vida sana desde temprana edad: "Es increíble ver tanta actividad deportiva y fomento a la vida sana; es importante fortalecer estos espacios y motivar a niños y niñas, porque mañana ellos podrán ser los representantes de Chile ante el mundo en variadas disciplinas y juntos debemos apoyar y nutrir esos talentos."

El evento contó con la animación de figuras como María Luisa Godoy y Gonzalo "Súper Chalo" Machuca, además de espacios inclusivos para familias neurodivergentes, talleres de robótica, realidad virtual y zonas de lactancia.

El broche de oro de la jornada estuvo a cargo del talento juvenil de School of Rock Antofagasta y la esperada presentación de la banda tributo a 31 Minutos, haciendo cantar y bailar a miles de asistentes y ratificando el compromiso transversal por poner a la infancia en el centro del desarrollo regional.