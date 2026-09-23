Antofagasta: Pololo fue condenado por matar y enterrar en el desierto a influencer Javiera Jiménez

En un fallo unánime, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta declaró culpable a Andrés Sutar Araya como autor del delito consumado de femicidio íntimo en contra de su pareja, Javiera Jiménez Galleguillos, cuyo cuerpo fue calcinado, enterrado y encontrado un año y cinco meses después del crimen.

El tribunal dio acreditado que la madrugada del 26 de agosto de 2022, el condenado agredió a la víctima con un golpe de alta energía en la cabeza, al interior de una camioneta en caminos despoblados de la ruta B-400.

Tras matarla, ocultó los restos y manipuló la búsqueda, entregando información falsa a los cercanos de la joven, que tenía 23 años de edad.

"El tribunal ha acogido todas las pretensiones del Ministerio Público, tanto en calificación jurídica como en agravantes, por haber ocurrido el hecho en nocturnidad y en despoblados, y la ignominia (involucrada en el posterior ocultamiento)... Estamos pidiendo que debe corresponder a su respecto un presidio perpetuo calificado", señaló la fiscal Ana María Escobar.

"Es un psicópata"

En tanto, el dolor de la familia marcó la jornada a través de las palabras de Gladys Galleguillos, madre de Javiera, quien clamó: "Así como (Sutar) mató a mi hija, después él va a salir, va a hacer la mitad de la condena y va a volver a matar a otra niña, porque él tiene frialdad, es un psicópata, es enfermo, no tiene corazón, no tiene valores, no tiene nada".

La lectura de la sentencia quedó fijada para el próximo lunes 5 de octubre a las 15:00 horas.