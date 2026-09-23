Schönhaut cuestiona "opacidad" en la adhesión al Escudo de las Américas

La adhesión de Chile al Escudo de las Américas abrió un intenso debate en El Primer Café sobre el alcance de la iniciativa impulsada por Estados Unidos. La diputada Constanza Schönhaut (FA) cuestionó la información entregada sobre sus compromisos y sostuvo que la declaración conjunta va más allá de la cooperación en seguridad.

"Esto no es solo en materia de crimen organizado, que es lo que le está diciendo el Presidente a Chile: esto tiene otros temas", afirmó.

Schönhaut pidió explicar sus efectos para el país y advirtió: "Ante la opacidad y la falta de información clara que tenemos hasta ahora, no puedo sino levantar la alerta al respecto".

Alejandra Krauss (DC) coincidió en la necesidad de conocer los alcances de la adhesión. "No conocemos el detalle de lo que vamos a suscribir o vamos a adherir", señaló.

"Creo -añadió- que todos tenemos la obligación de pedirle al Presidente Kast y al canciller que, en las instancias que corresponda, aclaren los alcances de esta adhesión al Escudo de las Américas. Porque también podría ocurrir que no siendo un tratado, pudiéramos estar suscribiendo obligaciones y compromisos más allá y, de alguna manera, lo que se denomina el soft law", remarcó.

¿Qué dice la declaración?

La declaración conjunta publicada por el Departamento de Estado de Estados Unidos presenta tres ámbitos de coordinación: económico, de seguridad y multilateral.

Entre las acciones que los países expresan su intención de explorar figuran mecanismos de revisión de inversiones, el resguardo de cadenas de suministro de minerales críticos y regulaciones para proveedores de infraestructura digital.

El documento también propone intercambio de inteligencia y cooperación contra organizaciones criminales.

Oficialismo: "No se cede soberanía"

Desde el oficialismo, el diputado Jorge Guzmán (Evópoli) sostuvo que "aquí no se concede, no se cede en ningún caso algún tipo de soberanía" y defendió el trabajo conjunto frente al carácter transnacional del crimen organizado.

"Este es un acuerdo para poder, en conjunto, enfrentar al crimen organizado con inteligencia, con apoyo tecnológico, con preparación de policías, con compartir información", remarcó.

Consultado por una eventual intervención estadounidense en Chile, afirmó: "Yo estoy absolutamente en desacuerdo con que Estados Unidos pretenda o quiera o eventualmente intervenga en la política interior de un país".

El secretario general del Partido Republicano, Vicente Bruna, llamó a remitirse al contenido de la declaración: "No es un tratado internacional, que no nos vincula de la misma forma que un tratado internacional". A su juicio, enfrentar las redes criminales exige colaboración entre países.