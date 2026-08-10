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Tópicos: País | Región de Antofagasta

Antofagasta suspende las clases este martes ante alerta por precipitaciones

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La medida fue acordada tras una reunión del Cogrid regional y regirá para todos los establecimientos educacionales de la zona.

Antofagasta suspende las clases este martes ante alerta por precipitaciones
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La Región de Antofagasta suspenderá las clases este martes 11 de agosto en todos los establecimientos educacionales, como medida preventiva ante la alerta meteorológica por precipitaciones prevista para las próximas horas.

La decisión fue adoptada durante una reunión del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) regional, realizada este lunes para coordinar la respuesta de las autoridades ante el sistema meteorológico.

La Dirección Meteorológica de Chile anticipa lluvias de mayor intensidad desde este martes y hasta la tarde del miércoles en sectores precordilleranos y cordilleranos de la región.

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