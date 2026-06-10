Doce focos de Aedes aegypti identificados en Antofagasta

La Seremi de Salud de Antofagasta informó este miércoles que ya ha identificado 12 focos activos del mosquito Aedes aegypti, vector transmisor de enfermedades como el dengue y el zika.

Tras el hallazgo del primer ejemplar, las autoridades activaron un protocolo de contingencia bajo el amparo de una alerta sanitaria, y a la fecha, el personal de zoonosis - apoyado por equipos de otras regiones- ha concretado 523 visitas en terreno, 332 inspecciones a domicilios y 175 fumigaciones perimetrales.

El seremi Rodrigo Medina indicó que, afortunadamente, no se registran hasta el momento casos autóctonos de enfermedades asociadas. No obstante, hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar con los fiscalizadores -que trabajan debidamente identificados- y a extremar las medidas preventivas en el hogar, evitando almacenamiento o estancamiento de agua descubierta, ya que "incluso una tapa de botella puede convertirse en un criadero de este vector".