Fumigan sector de Antofagasta afectado por mosquitos transmisores del dengue

Con fumigaciones en el perímetro del colegio Divina Pastora, las autoridades despliegan un plan de contingencia tras confirmarse el día de ayer 10 focos del mosquito Aedes aegypti en Antofagasta.

La Seremi de Salud emitió una resolución por focos de insalubridad y expertos de otras regiones ya refuerzan las inspecciones casa por casa. Desde el Ministerio de Salud recalcan que la erradicación es imposible sin el apoyo de los vecinos.

Sobre el peligro de este vector que transmite el dengue y otras enfermedades, Bárbara Hott, jefa de control de vectores del Ministerio de Salud, explicó que "es muy importante la vigilancia del vector Aedes aegypti. Es peligroso porque transmite distintas enfermedades como son el dengue, el zika, el chikungunya y la fiebre amarilla. Transmite a través de su picadura".

La autoridad añadió que "si no se controla oportunamente" este mosquito "va ocupando los espacios y se establece en los territorios, y ahí es cuando es muy peligroso porque empieza la transmisión de las enfermedades".

"Se ponen todos los esfuerzos que tengan las instituciones para controlarlo, con personal especializado de otras Seremis y formando también un equipo local para que puedan tener autonomía en esta respuesta. Si la comunidad no apoya la respuesta, es muy difícil que solo el personal de salud pueda controlarlo", complementó.

Las medidas obligatorias en el hogar son: tapar estanques de agua, cambiar agua de floreros por arena húmeda, lavar platos de mascotas y eliminar cachureos. Las desinsectaciones preventivas continuarán en el sector norte de Antofagasta durante toda esta semana.