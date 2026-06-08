Antofagasta: Exponor 2026 proyecta negocios por US$ 200 millones tras histórica apertura presidencial
La gran cita minera global rompió décadas sin visitas de un Mandatario en ejercicio con un fuerte discurso pro-inversión de José Antonio Kast.
El biministro Daniel Mas apostó por dar certeza jurídica agilizando los permisos ambientales, mientras la feria proyecta transacciones por 200 millones de dólares.
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Con la presencia del Presidente José Antonio Kast, este lunes se inauguró oficialmente la XXI versión de Exponor en Antofagasta, hito que rompió una racha de décadas sin visitas de un Mandatario en ejercicio a la principal feria minera del norte chileno.
Kast encabezó la cita enviando un fuerte mensaje pro-inversión enfocado en el crecimiento económico. El Mandatario llamó a "destrabar temas de permisología" y avanzar en leyes que fomenten la competitividad tributaria para generar empleo.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Industriales de Antofagasta, Marko Razmilic, proyectó un balance alegre y un impacto virtuoso para los proveedores especializados que participan en el recinto.
"Los estimamos en 200 millones de dólares en transacciones concretas. Pero el aporte va mucho más allá de eso, aquí se van a generar joint ventures, asociaciones, convenios de tecnología que van a permitir que la industria minera y energética se transformen".
Certeza jurídica para los inversores
El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, en tanto, destacó el masivo despliegue del Ejecutivo en la zona y la agenda legislativa que impulsa la cartera para destrabar proyectos mineros y energéticos en tramitación ambienta.
"Como Gobierno lo que estamos haciendo es tratar de facilitar los permisos, tratando de cumplir toda la reglamentación ambiental. En el proyecto Reconstrucción tenemos algunas modificaciones a leyes, porque buscan dar certeza en proyectos de tan largo plazo".
Finalmente, la embajadora de Canadá, Karolina Guay, destacó "Tenemos un gran ecosistema trabajando con el gran ecosistema chileno, y el objetivo de estar acá es poder fomentar aún más vínculos, relacionamientos, oportunidades de negocios para avanzar para una minería más verde, más innovadora, más inclusiva".
La gran cita internacional minero-energética, en la que se presentan más de 1300 expositores de diversos países, mantendrá sus puertas abiertas en la capital regional hasta este jueves 11 de junio, consolidando las tecnologías de vanguardia para el desarrollo sustentable de la industria.