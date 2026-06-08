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Tópicos: País | Policial | Accidentes de tránsito

Camión chocó 11 vehículos y atropelló a un peatón en Antofagasta

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El conductor fue detenido por Carabineros tras protagonizar el accidente y se confirmó que manejaba bajo los efectos del alcohol.

La víctima permanece hospitalizada con lesiones graves.

Camión chocó 11 vehículos y atropelló a un peatón en Antofagasta
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Un peatón resultó con lesiones graves y 11 vehículos terminaron dañados luego de un accidente protagonizado por un conductor en estado de ebriedad la mañana de este lunes en el sector Centro Alto de Antofagasta.

El hecho ocurrió cerca de las 06:00 horas en la intersección de los pasajes José Cruzat y Carlos de la Fuente, en las cercanías del Cementerio General, hasta donde concurrió Carabineros tras recibir una alerta por un camión de alto tonelaje fuera de control.

De acuerdo con la información policial, la máquina impactó inicialmente a nueve vehículos que se encontraban estacionados en la vía pública. Posteriormente chocó contra el cierre perimetral de una vivienda, provocando daños estructurales, y continuó su marcha por el pasaje Carlos de la Fuente, donde colisionó con otros dos automóviles.

Durante el recorrido, el camión atropelló a un peatón chileno de 55 años, quien resultó con lesiones de carácter grave y fue trasladado hasta el Hospital Regional de Antofagasta.

Carabineros detuvo al conductor, de 38 años, en el lugar del accidente. Los exámenes de rigor confirmaron que manejaba bajo los efectos del alcohol.

Todos los antecedentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía, mientras que el imputado pasará durante esta jornada a control de detención por su presunta responsabilidad en los hechos.

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