Cámaras de televigilancia delataron venta de drogas en rucos de Antofagasta

Un procedimiento antidrogas que se desarrolló durante las últimas horas en la costanera de Antofagasta culminó con la detención de tres sujetos dedicados al microtráfico: operaban desde rucos instalados en plena Avenida Pérez Zujovic, frente al Parque Pablo Neruda.

La acción policial se gatilló gracias al monitoreo en tiempo real de la central de televigilancia municipal, coordinandose un operativo en conjunto entre el municipio y Carabineros.

El director de Seguridad Pública municipal, Gonzalo Castro, detalló "a través de nuestros patrullajes visuales detectamos una aparente transacción de drogas en un ruco; avisamos a Carabineros y se activó el protocolo con Cenco, lo que permitió la rápida concurrencia de personal de la SIP y de la Sección Centauro".

Castro agregó que en el lugar, los efectivos policiales debieron enfrentar la violenta resistencia de los antisociales, resultando detenidos por microtráfico, maltrato de obra y amenazas de muerte al personal policial.

El alcalde Sacha Razmilic valoró el trabajo coordinado de las 130 cámaras de vigilancia y las cinco patrullas mixtas OS-14 y advirtió que el municipio no dará tregua a este tipo de incivilidades.

"Seremos drásticos en la recuperación de espacios públicos. En los próximos días vamos a retirar este ruco. Vamos a seguir trabajando en la recuperación de espacios públicos", puntualizó la autoridad comunal.