Cámaras municipales permitieron detención de sujeto que asaltó a un peatón en Antofagasta

Un sujeto fue detenido de forma flagrante tras ser detectado y seguido por las cámaras de televiglancia municipal perpetrando un violento robo con agresión en pleno centro de Antofagasta.

Este hecho ocurrió en la intersección de las calles Matta con Uribe, donde los operadores de las cámaras captaron el momento exacto en que el delincuente abordaba a un peatón, golpeándolo para arrebatarle sus especies.

Al respecto, el director de Seguridad Pública municipal, Gonzalo Castro, señaló "Con la integración en nuestra central de monitoreo de un funcionario de Carabineros que coordina las acciones con Cenco, logran visualizar cómo se está desarrollando un robo con intimidación, donde se logra la detención del delincuente".

Tras la alerta radial, efectivos de la Tercera Comisaría de Carabineros desplegaron un cerco policial en las inmediaciones de la Plaza Sotomayor, logrando interceptar al sospechoso. Durante la fiscalización, el personal policial encontró entre las vestimentas del imputado el teléfono celular sustraído a la víctima.

Además, el cruce de las imágenes de seguridad ratificó de forma irrefutable su participación en el asalto, procediendo a su detención.

El sujeto de 22 años y de nacionalidad colombiana, quien ya contaba con antecedentes policiales previos, fue puesto a disposición del Ministerio Público para su respectivo control de detención por el delito de robo con violencia.