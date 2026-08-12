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Tópicos: País | Región de Antofagasta

Carabinero fue herido a bala durante control en Antofagasta

Publicado:
| Periodista Radio: Dayane Márquez

Funcionario se encuentra internado fuera de riesgo vital en el Hospital Regional.

Carabinero fue herido a bala durante control en Antofagasta
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Un carabinero resultó herido en medio de un control por una infracción a la Ley de Drogas durante la tarde de este miércoles en la comuna de Antofagasta.

El hecho ocurrió en la población Matta, en la esquina de pasaje Huanchaca con calle Chiloé, donde el funcionario fiscalizó a un grupo de sujetos, momento en que uno de ellos huyó del lugar.

Al ser alcanzado por el carabinero, el hombre percutó al menos cuatro impactos de bala, los que hirieron al funcionario, mientras el antisocial huyó.

Debido a la gravedad de sus heridas, el uniformad debió ser trasladado -fuera de riesgo vital- al Hospital Regional de Antofagasta.

El procedimiento está a cargo de Fiscalía ECOH, con diligencias de OS-9 y LABOCAR de Carabineros, mientras unidades especializadas mantienen un despliegue en el sector.

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