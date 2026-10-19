Carabineros detuvo en Calama a sujeto con 66 causas penales por violento robo de vehículo

Un sujeto de 34 años, con un nutrido historial de 66 causas penales, fue detenido por personal de la Sección de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV) de Carabineros en Calama, tras ser sindicado como uno de los autores de un violento robo de automóvil perpetrado en julio pasado en la avenida Granaderos.

El ilícito afectó a un conductor que fue intimidado y golpeado con objetos contundentes en la cabeza y brazos para obligarlo a descender del móvil.

Si bien el vehículo fue recuperado previamente mientras era desmantelado por un tercero, las diligencias especializadas del SEBV permitieron identificar al presunto autor material.

Con el apoyo táctico del GOPE, se concretó la entrada, registro y captura del imputado, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público, pasó a control de detención, fue formalizado y el Juzgado de Garantía de Calama decretó como medida cautelar la prisión preventiva.